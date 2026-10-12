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新研究：30秒靠牆深蹲 每周只做一次也可降血壓

記者啟鉻／綜合報導
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一項最新研究指出，每周即使只做一次、每次僅30秒的靠牆深蹲運動，也可能有助於降低...
一項最新研究指出，每周即使只做一次、每次僅30秒的靠牆深蹲運動，也可能有助於降低血壓、延長壽命。（AI生成示意圖）

AI摘要

文章摘要整理：

英國研究發現，平時活動量較少的人每周只做1次、每次30秒的靠牆深蹲，也可能幫助降低血壓，且每周3次效果更佳。

一項最新研究指出，每周即使只做一次、每次僅30秒的靠牆深蹲運動，也可能有助於降低血壓、延長壽命。

據每日郵報報導，英國研究人員追蹤了100名平時活動量相對較少的成年人，為期約四周，以測試等長運動訓練（isometric exercise training）是否有助於降低輕度高血壓。等長運動是指肌肉收縮、維持用力狀態，但身體姿勢基本不變的運動方式。

研究參與者每周約進行三次靠牆深蹲（wall sit），也就是背部靠牆，保持類似坐在椅子上的姿勢，以鍛鍊下半身肌力。完成最初四周的訓練後，研究人員將參與者分成不同組別，分別要求他們每周運動一次、每周運動多次，或完全停止運動。研究發現，接下來四周每周進行三次靠牆深蹲的人，血壓明顯下降，降幅顯著優於完全不運動的對照組。雖然每周運動三次的效果最為顯著，但研究人員也發現，即使每周只做一次靠牆深蹲，仍能有效降低血壓。

專家認為，維持靠牆深蹲姿勢時，腿部及核心肌群會持續收縮、產生張力，暫時限制血液流動。當肌肉放鬆、解除姿勢後，血液會迅速流經血管，促使動脈釋放一氧化氮。這種氣體有助於擴張血管，使血管放鬆。這一過程能提高血管的彈性與調節能力，減輕心臟所承受的負擔，進而降低血壓。

研究團隊指出，靠牆深蹲每次只需約30秒，可能有助於降低血壓偏高者的血壓，進而減少心臟病發作、中風及心臟疾病的風險，並有助於延長壽命。若長期持續進行這項運動，血管及血壓調節功能可能產生較持久的適應性變化，因此，即使停止運動，部分健康效益也不一定會立即消失。

英國Canterbury Christ Church University的研究人員在報告中寫道：「為了達到最佳的降血壓效果，並維持更廣泛的生理適應效益，建議每周進行三次訓練。」

這項研究刊登於「BMJ Open Sport & Exercise Medicine」期刊。

精華 FAQ

  • 研究主要測試等長運動中的靠牆深蹲，觀察它是否能幫助輕度高血壓者降低血壓。參與者背靠牆維持下蹲姿勢，藉由肌肉持續收縮產生訓練效果。

  • 研究先讓100名平時活動量較少的成年人每周約做3次靠牆深蹲，之後再分組改為每周1次、每周多次或完全停止運動，並比較不同組別的血壓變化。

  • 專家認為，靠牆深蹲會讓腿部與核心肌群持續出力，短暫限制血流；放鬆後血液回流增加，可促使血管釋放一氧化氮，幫助血管擴張、減輕心臟負擔。

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