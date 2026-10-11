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UCLA：長輩怕跌倒少走動 肌力下降、信心流失反而更危險

記者朱敏梓／綜合報導
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長者因害怕跌倒而減少活動，可能導致肌力下降，增加再次跌倒的風險。示意圖。（取自P...
長者因害怕跌倒而減少活動，可能導致肌力下降，增加再次跌倒的風險。示意圖。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

UCLA Health提醒，長者跌倒後若因恐懼而減少活動，可能導致肌力與信心下降，反而提高再跌風險，應結合復健、平衡訓練與居家防護改善。

長者跌倒後，常因擔心再次受傷而減少外出，家人也可能勸其少走動、多休息。不過，洛杉磯加大" rel="155119">洛杉磯加大醫療體系（UCLA Health）1日發布健康文章提醒，因害怕跌倒而長期減少活動，可能導致肌力下降、信心流失，反而增加再次跌倒風險。

UCLA Health指出，隨著年齡增長，肌肉無力、平衡能力下降、視力問題、足部疼痛及藥物副作用，都可能影響行走安全。防跌除了改善居家環境，也需要維持身體活動與平衡能力。

跌倒經驗可能讓長者走路時變得猶豫，甚至避免原本熟悉的活動。然而，活動量持續下降，會使肌力與信心進一步減弱，形成「怕跌倒、少活動、身體更弱」的惡性循環。因此，若長者因跌倒而不敢出門，除了關注傷勢，也應留意其對活動的恐懼。

文章建議，跌倒後應先處理受傷問題，待傷勢恢復，再依個人狀況逐步重建力量。物理治療師可協助找出肌肉無力或身體不平衡的問題，安排適合的訓練；長者也可向醫師說明自己的擔憂，在恢復體能的同時重拾信心。

平衡訓練不一定需要昂貴器材。太極、瑜伽或單腳站立，都可作為練習方式，但應依自身能力進行。練習單腳站立時，應靠近牆壁或可扶持的穩固物品，避免失去平衡時無法支撐。

居家環境同樣重要。UCLA Health建議改善照明，保持床邊、房間通道及前往浴室的路線暢通，移除容易滑動或絆腳的小地毯，並穿著合腳、鞋底抓地力良好的鞋子。必要時使用手杖或助行器，也能協助維持活動。

精華 FAQ

  • 因為長期減少活動會讓肌力、平衡感與自信心同步下降，形成越怕跌倒就越少活動、越少活動就越容易再跌倒的惡性循環。

  • 包括肌肉無力、平衡能力下降、視力問題、足部疼痛，以及藥物副作用等，都可能影響走路安全並增加跌倒機率。

  • 先處理受傷並待恢復後，再依個人狀況做復健與平衡訓練，如太極、瑜伽或單腳站立，同時改善照明、移除地毯並穿合腳止滑鞋。

洛杉磯加大 UCLA 洛杉磯

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