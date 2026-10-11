蒜香辣油Dollar Tree只賣1.5元 美食網站關注

Dollar Tree的Katayama辣油每瓶3.18盎司，售價1.5元，帶有蒜香和酥脆洋蔥顆粒。（記者子為／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Dollar Tree一款1.5元的Katayama Crunchy Chili Onion辣油因蒜香、酥脆洋蔥口感與高性價比，近期引起多家美食網站注意。

拌飯、拌麵、配餛飩，是不少華人 熟悉的辣油吃法。Dollar Tree販售的一款Crunchy Chili Onion辣油，帶有蒜香和酥脆洋蔥顆粒，風味也容易讓人聯想到這些搭配。它每瓶售價僅1.5元，與Trader Joe's較貴的同名產品相比價格實惠，近日受到多家美食網站關注。

記者近期走訪一家Dollar Tree時，看到這款辣椒油的貨架上只剩幾瓶。據EatingWell報導，這款產品的品牌是Katayama，它以葵花籽油為基底，混有乾洋蔥、蒜、紅辣椒、橄欖油、鹽及黑胡椒等配料。洋蔥在成分表中排名第二，因此舀起時除了辣油，還能吃到不少酥脆顆粒。該網站作者認為，這款醬的洋蔥香氣明顯，辣味則相對溫和。

至於怎麼吃，EatingWell作者最常把它加在麵條、米飯和餃子 上，也用來搭配煎蛋、烤花椰菜、四季豆及馬鈴薯。對喜歡用辣油拌主食的華人讀者而言，這些吃法並不陌生。

Allrecipes則引述網友討論指出，有人喜歡將它加在拉麵、米飯及雞蛋 上；也有人認為它與Trader Joe's的產品相近，但味道並不完全一樣。一名網友表示，這款醬不算辣，較突出的是酥脆口感。上述評價都屬個人口味，是否適合嗜辣者，仍取決於各人偏好。

價格方面，Dollar Tree的Katayama辣油每瓶3.18盎司，售價1.5元；EatingWell所列Trader Joe's Crunchy Chili Onion辣油則是每瓶6盎司、售價4.49元。由於瓶身容量不同，不能只比較標價：換算後，前者每盎司約0.47元，後者約0.75元。兩者都是帶有酥脆洋蔥配料的辣椒油，但並非同一款產品。

Dollar Tree一款售價1.5元的Crunchy Chili Onion辣油，帶有蒜香和酥脆洋蔥顆粒，每瓶售價僅1.5元。（記者子為／攝影）