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法廊快報／閃大燈提醒來車有警察 會吃罰單

編譯組／綜合報導
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部分駕駛會透過閃爍車頭大燈的方式，提醒其他用路人前方設有警方執法取締行動，惟此舉...
部分駕駛會透過閃爍車頭大燈的方式，提醒其他用路人前方設有警方執法取締行動，惟此舉恐違法。（Pexels/Zeeshaan Shabbir）

AI摘要

文章摘要整理：

加州法規規定，駕駛人不能用閃大燈提醒其他車有警察，接近車輛時也須切換近光燈；若遇事故或危險，則可用合法方式示警。

沙加緬度蜂報報導，當車輛在路肩行經巡邏警車時，許多駕駛人常會忍不住想提醒其他車輛。

部分駕駛會透過閃爍車頭大燈的方式，提醒其他用路人前方設有測速照相點、酒駕臨檢站或警方執法取締行動。

然而，在加州法律規範下，何時才允許閃爍遠光燈？通報其他用路人有警察出沒，究竟是否會挨罰？以下為用路人必須掌握的相關法規重點：

•能否閃爍車頭大燈來提醒其他用路人？

對於車輛大燈的使用時機與操作方式，加州機動車輛管理局（DMV）在《加州駕駛手冊》中指出：「車輛大燈不僅能輔助駕駛看清前方路況，也能讓其他駕駛更容易辨識您的車輛。」

然而《加州駕駛手冊》明定，當對向來車距離在500呎以內，或尾隨前車距離在300呎以內時，駕駛人必須「將遠光燈切換為近光燈」。

《加州車輛法規》亦明確規定，不論道路起伏坡度如何，駕駛人「在任何情況下皆應避免造成眩光」。

因此，在加州法律下，以閃爍大燈方式示警其他駕駛實屬違法。

•能否使用方向燈或警示燈提醒用路人？

根據《加州車輛法規》，除「現場存在異常交通危害」之外，駕駛人不得隨意使用車輛上的閃爍黃色警示燈。依規定，駕駛人僅在道路上準備左轉或右轉時，才可打方向燈示意。

加州法律同時載明，駕駛人亦可開啟閃爍方向燈，「提醒其他用路人前方有事故、道路危險」，或警示自身車輛已拋錨。此外，喪葬車隊在行進間亦獲准閃爍方向燈作為警示。

加州DMV建議，若發現前方有「車禍碰撞或路況危險」，可用以下合法方式警示後方車輛：

開啟危險警告閃光燈（雙黃燈）。

輕踩煞車踏板3至4次。

減速或停車時輔以手勢示意。

•未適時切換近光燈的罰則為何？

Shouse California Law Group律師事務所指出，駕駛人若在接近其他車輛時未依規定切換為近光燈，一旦遭取締，恐面臨238元的罰鍰，並在加州駕照紀錄中被記上一點違規點數。

若駕駛人在一定期限內累積過多違規點數，更將面臨駕照遭吊扣或吊銷的風險。

精華 FAQ

  • 不合法。加州車輛法規要求在接近其他車輛時應避免造成眩光，閃爍大燈示警他人前方有警察，可能被視為違規使用燈光。

  • 依加州駕駛手冊，當對向來車距離在500呎以內，或後方車輛距離在300呎以內時，就必須將遠光燈切換為近光燈。

  • 可開啟危險警告閃光燈，也就是雙黃燈，或輕踩煞車3到4次、減速或停車時搭配手勢示意，這些都屬較合法的示警方式。

加州 DMV 罰單

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