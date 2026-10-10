1美分硬幣淘汰 下一個輪到5美分？

1分硬幣走入歷史，圖為鑄幣局2025年11月時最後一批空白的硬幣等待壓制。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國在推動淘汰1美分硬幣後，議員再提議改革5美分硬幣，盼以更低成本鑄造並減少納稅人負擔。

洛杉磯 FOX11新聞網報導，在美國國會推動淘汰1美分硬幣（penny）之後，部分議員指出，為提高美國硬幣的鑄造成本效益，5美分硬幣（nickel）應成為下一個改革目標。

上個月，美國聯邦參議院 通過了跨黨派的《常識法案》（Common Cents Act），正式終止銅色1美分硬幣的生產，並將法案送交總統川普簽署。

然而，該法案的另一項條款則授權財政部研擬採用更廉價原料鑄造5美分硬幣的可行性。目前，每一枚面額5美分的硬幣，都會讓納稅人倒貼8美分的製造成本。

眾議院共和黨會議主席、密西根州 聯邦眾議員麥克蓮（Lisa McClain）向《福斯新聞數位網》說：「如果製造一枚5美分硬幣需要耗費13美分，華府就應該著手解決這個問題，而不是繼續浪費納稅人的錢。我的法案為財政部提供了解決途徑，在不干擾美國民眾使用習慣的前提下，以更低成本製造5美分硬幣。這是一項既能節省公帑、又能為政府注入更多常識的精簡改革。」

根據麥克蓮發布的新聞稿，若測試結果顯示在不嚴重影響投幣機運作的情況下能夠降低生產成本，《常識法案》即授權採用成本更低的金屬成分來鑄造5美分硬幣。

目前各界對於是否徹底終止生產5美分硬幣，支持態度仍不明朗。

對於目前市場上流通的大量1美分硬幣而言，其地位不會有任何改變。美國鑄幣局（US Mint）指出，僅在2024年一年內，該局就製造了32億枚1美分硬幣。

這項名為《常識法案》的立法，包含了1美分逐步淘汰期間供零售商店遵循的處理程序，並允許商家將交易金額四捨五入至最接近的5美分。

部分州份已開始為「告別1美分」的時代預作準備。例如，紐澤西州於6月推出了一項可供商店採用的捨入計價法規。此規則僅適用於現金交易；數位支付、電匯及其他非現金交易方式，結算時依然會精確計算至每1美分。

該法案為商家設定了明確的金額進位與捨去公式：結尾為1、2、6或7美分的總額採「捨去」計算；結尾為3、4、8或9美分的總額則採「進位」計算。