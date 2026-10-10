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郵輪自助餐 行家揭「換盤潛規則」

編譯組/綜合報導
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在自助餐檯取餐時應全程使用乾淨餐具，包括每次都要更換全新的盤子、餐具與玻璃杯。（...
在自助餐檯取餐時應全程使用乾淨餐具，包括每次都要更換全新的盤子、餐具與玻璃杯。（讀者殷先生提供）

AI摘要

文章摘要整理：

郵輪餐飲雖講究精緻，但專家提醒自助餐時若重複使用同一餐盤，可能污染公用夾具並增加交叉感染風險，因此每次取餐都應更換乾淨餐具。

Yahoo新聞網報導，許多郵輪品牌皆由頂級主廚親自掌舵，即便是在向來與精緻料理難以畫上等號的自助餐（Buffet）餐檯，也能讓旅客大飽口福。

不過，出於自身健康與公德心，千萬別成為那個無視「換盤規矩」、拿著同一個盤子一再夾菜的人。

看似無傷大雅地端著同一個餐盤反覆取餐，背後卻隱藏著不容忽視的衛生隱憂。郵輪預訂平台Cruise Nation總經理埃文斯（Phil Evans）在接受《每日快報》訪問時指出，比起讓乘客重複使用餐具所衍生的潛在健康風險，郵輪工作人員寧可多清洗幾隻盤子。

他建議：「在續盤時重複使用同一個盤子、玻璃杯或馬克杯，看似是在幫清潔人員減輕負擔，但事實上，每次取餐時更換全新餐盤才是最佳做法，重複使用用過的餐具被視為不衛生的舉動。」

細究背後邏輯其實相當明確。自助餐廳通常需要所有賓客共用公用夾子與取餐器具，而這些器具在夾取過程中難免會觸碰到顧客的盤子。

當個人重複使用吃過的餐盤，就不只是圖方便而已，很可能會污染公用取餐工具，進而波及全場旅客所享用的菜餚，這或許正解釋了為何郵輪上食物中毒事件屢見不鮮。

主廚兼烹飪講師加德納（Keith Gardiner）向WFMY News 2解釋道：「我認為多數人真以為自己這樣做是在幫忙……但公用夾子取菜時，其實會直接接觸到盤子裡殘留的食物，結果就是你在吃別人嘴邊殘留下來的東西，因為旅客吃過飯，盤子上早已沾滿唾液與殘渣。當他們把食物舀進盤子時，湯匙一旦碰到盤面再放回餐盤菜餚中，整批食物就遭到污染。這會造成『人傳食物、食物再傳人』的交叉感染，非常危險。」

每次取餐換個乾淨盤子，對食客而言絕非難事。就連美國食品藥物管理局（FDA）在被譽為食品安全聖經的《食品法規》中亦明確規定，餐飲業者必須主動提醒顧客，在自助餐檯取餐時應全程使用乾淨餐具，包括每次都要更換全新的盤子、餐具與玻璃杯。

換盤只是落實最基礎的衛生常識，況且，又有誰會希望剛出爐的新鮮熱食，與上一輪盤底的菜渣醬汁混在一起呢？

精華 FAQ

  • 因為同一餐盤可能殘留唾液與食物殘渣，當它接觸公用夾子或取餐器具時，容易把污染帶回餐檯，進而影響其他旅客食用的食物安全。

  • 郵輪業者與專家普遍建議，續餐時應更換全新餐盤、餐具和玻璃杯；美國 FDA 的食品法規也要求業者提醒顧客維持使用乾淨餐具。

  • 重複使用餐盤不只不衛生，還可能讓食物與器具互相污染，形成交叉感染，增加食物中毒機率，也讓原本的新鮮餐點混入前一輪殘渣。

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