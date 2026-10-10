我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓大邱商業大樓天花板突坍塌 66人驚險逃生 38人受傷

泰勒絲豪宅築圍欄爆爭議 鄰居酸「她明年可能就搬走了」

加州帶薪服務隊再增1萬 規模冠全美

記者楊青╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州2026至2027年度再增1萬「服務大軍」。加州公共服務帶薪「義工」規模已突...
加州2026至2027年度再增1萬「服務大軍」。加州公共服務帶薪「義工」規模已突破5萬人，成為全美最大的州級服務網絡。（記者楊青╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

加州服務隊新增約1萬人後總規模破5萬，成為全美最大州級服務網絡，並以有薪公共服務、教育資助與職涯培訓，累積廣泛社區成果。

加州州長紐森、州政府服務與社區辦公室日前參與2026至2027年度約1萬「加州服務隊」（California Service Corps）成員的宣誓儀式。至此，加州公共服務帶薪「義工」規模已破5萬，成為全美最大的州級服務網絡。

「加州服務隊」並非軍隊，也不是國民兵（National Guard），而是由州政府建立、以有薪公共服務、職業培訓及社區服務為核心的隊伍。

「加州服務隊」是加州政府把年輕人的公共服務轉化成有薪工作經驗、教育資助及未來職業發展的入口。

州府表示，紐森2019年成立的「加州服務隊」至今7年，已有超過5萬加州居民參與，累計服務近2600萬小時，服務內容包括協助社區防災、災後重建、食物分配、學生課業輔導、氣候行動、都市綠化、食物及有機廢棄物回收，以及其他社區服務。成員可以獲得薪酬。

州政府公布的累計成果顯示，服務隊已協助輔導或陪伴超過60萬8000名學生；分發超過3.13億磅食物；為超過31萬8000人提供災害準備、應變或復原服務；並協助處理超過8660萬磅食物及有機廢棄物。

其中符合資格的大學生完成450小時社區服務後，最高可獲1萬元教育經費支持，相當於時薪22.22元。2020年疫情期間，服務人員曾協助食物銀行、長者服務、學生遠距學習及疫苗宣導；2025年初的洛杉磯野火後，加州也曾派遣320成員協助災區，包括接收捐贈、分發食物、衣物及協助受災家庭。

精華 FAQ

  • 州長紐森主持2026至2027年度約1萬名新成員宣誓後，加州服務隊總人數突破5萬，成為全美規模最大的州級服務網絡，顯示州府持續擴大公共服務人力。

  • 它不是軍隊或國民兵，而是州府建立的有薪公共服務隊伍，核心內容包含職業培訓、社區服務與教育資助，讓年輕人把服務經驗轉化為工作與升學資源。

  • 自2019年成立以來，已有超過5萬人參與，累計服務近2600萬小時，並協助輔導學生、分發食物、支援災害應變與處理廢棄物，展現龐大的社區影響力。

加州 紐森

上一則

開口問才有 五項郵輪隱藏免費服務 讓行程更舒適

下一則

蒙市公車專用道獲批 一般車尖峰禁行

延伸閱讀

王溫蒂獲三大工會支持 聚焦勞工與社區發展

王溫蒂獲三大工會支持 聚焦勞工與社區發展
核桃華裔家長協會 表彰53名學生義工

核桃華裔家長協會 表彰53名學生義工
紐森通過多項移民法案 南灣議員推動拘留中心監管

紐森通過多項移民法案 南灣議員推動拘留中心監管
州參議員候選人Brian Goldsmith重申對亞太裔社區承諾

州參議員候選人Brian Goldsmith重申對亞太裔社區承諾
蘇麗絲發放847台筆電 聖谷老少獲益

蘇麗絲發放847台筆電 聖谷老少獲益
「公共負擔」新規挨告 專家籲移民別先棄福利

「公共負擔」新規挨告 專家籲移民別先棄福利

熱門新聞

好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

2026-10-07 22:15
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08
Souplantation預計2027年重返加州，確切店址及開幕日期尚未公布。圖為其姊妹品牌Sweet Tomatoes。（取自Sweet Tomatoes IG）

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

2026-10-06 20:42

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應