加州帶薪服務隊再增1萬 規模冠全美
加州服務隊新增約1萬人後總規模破5萬，成為全美最大州級服務網絡，並以有薪公共服務、教育資助與職涯培訓，累積廣泛社區成果。
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加州服務隊新增約1萬人後總規模破5萬，成為全美最大州級服務網絡，並以有薪公共服務、教育資助與職涯培訓，累積廣泛社區成果。
加州州長紐森、州政府服務與社區辦公室日前參與2026至2027年度約1萬「加州服務隊」（California Service Corps）成員的宣誓儀式。至此，加州公共服務帶薪「義工」規模已破5萬，成為全美最大的州級服務網絡。
「加州服務隊」並非軍隊，也不是國民兵（National Guard），而是由州政府建立、以有薪公共服務、職業培訓及社區服務為核心的隊伍。
「加州服務隊」是加州政府把年輕人的公共服務轉化成有薪工作經驗、教育資助及未來職業發展的入口。
州府表示，紐森2019年成立的「加州服務隊」至今7年，已有超過5萬加州居民參與，累計服務近2600萬小時，服務內容包括協助社區防災、災後重建、食物分配、學生課業輔導、氣候行動、都市綠化、食物及有機廢棄物回收，以及其他社區服務。成員可以獲得薪酬。
州政府公布的累計成果顯示，服務隊已協助輔導或陪伴超過60萬8000名學生；分發超過3.13億磅食物；為超過31萬8000人提供災害準備、應變或復原服務；並協助處理超過8660萬磅食物及有機廢棄物。
其中符合資格的大學生完成450小時社區服務後，最高可獲1萬元教育經費支持，相當於時薪22.22元。2020年疫情期間，服務人員曾協助食物銀行、長者服務、學生遠距學習及疫苗宣導；2025年初的洛杉磯野火後，加州也曾派遣320成員協助災區，包括接收捐贈、分發食物、衣物及協助受災家庭。
州長紐森主持2026至2027年度約1萬名新成員宣誓後，加州服務隊總人數突破5萬，成為全美規模最大的州級服務網絡，顯示州府持續擴大公共服務人力。 它不是軍隊或國民兵，而是州府建立的有薪公共服務隊伍，核心內容包含職業培訓、社區服務與教育資助，讓年輕人把服務經驗轉化為工作與升學資源。 自2019年成立以來，已有超過5萬人參與，累計服務近2600萬小時，並協助輔導學生、分發食物、支援災害應變與處理廢棄物，展現龐大的社區影響力。
精華 FAQ
州長紐森主持2026至2027年度約1萬名新成員宣誓後，加州服務隊總人數突破5萬，成為全美規模最大的州級服務網絡，顯示州府持續擴大公共服務人力。
它不是軍隊或國民兵，而是州府建立的有薪公共服務隊伍，核心內容包含職業培訓、社區服務與教育資助，讓年輕人把服務經驗轉化為工作與升學資源。
自2019年成立以來，已有超過5萬人參與，累計服務近2600萬小時，並協助輔導學生、分發食物、支援災害應變與處理廢棄物，展現龐大的社區影響力。
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