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州長簽署 公職人員禁發迷因幣

編譯組/綜合報導
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總統川普於2025年推出個人專屬迷因幣。加州則將禁止公職人員發行迷因幣，防範公職...
總統川普於2025年推出個人專屬迷因幣。加州則將禁止公職人員發行迷因幣，防範公職人員利用職務之便，從投機性數位資產中牟利，(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

加州通過AB 2409，禁止公職人員發行迷因幣，並限制平台提供特定政治人物相關代幣，以防止官員藉投機性資產牟利。

Seeking Alpha新聞網報導，加州州長紐森簽署新法案，明令禁止公職人員發行迷因幣（meme coins），並限制加密貨幣平台向加州居民提供特定與政治人物相關的代幣。

迷因幣是一種加密貨幣，其價值通常高度依賴網路關注度與市場投機心理，而非基於實體業務或傳統金融資產。加州的這項法案將其定義為：受網路迷因、角色、時事或趨勢啟發的數位資產，且其推廣者試圖建立一個專注於購買與交易該代幣的網路社群。

由州眾議員瓦倫西亞（Avelino Valencia）起草的第2409號州眾議會法案（AB 2409），旨在防範公職人員利用職務之便，從投機性數位資產中牟利。是紐森簽署的多項消費者保護與政府倫理法案之一。此項法案背景，正值總統川普於2025年推出個人專屬迷因幣之後。紐森宣布這項加州新法時，特別提及了川普發行的代幣。

新法規定，加州公職人員及特定公務員將被禁止發行迷因幣。此外，數位資產服務供應商也不得向加州居民上架或提供自2027年1月1日起發行、且使用聯邦、州或地方公職人員肖像或形象的迷因幣。該法案授權加州檢察長及特定的地方檢察官提起民事訴訟，以確保禁令的執行。法院也有權下令沒收違反該法所獲之不法利益。

這項法案在美國不斷演變的數位資產監管版圖上，增添一項州級限制。儘管AB 2409針對的範圍較窄，主要限制與公職人員相關的代幣，而非涵蓋更廣泛的加密貨幣市場，但仍可能會影響各大交易所及數位資產供應商未來能向加州客戶提供的迷因幣種類。

這項法案也凸顯外界對於加密貨幣、政治影響力與財務利益衝突交集處，日益嚴格的審視。瓦倫西亞主張，與政治人物相關的代幣，不僅為公職人員創造從其職位中獲利的機會，更可能讓特殊利益團體或外國勢力得以購買與政府官員掛鉤的資產。

AB 2409在加州議會獲得跨黨派的廣泛支持。加州參議會以40票贊成、0票反對的壓倒性多數通過最終版本；在將法案遞交給州長紐森簽署前，眾議會 也以78票對0票同意了參議會 的修正草案。

精華 FAQ

  • 新法明令加州公職人員及特定公務員不得發行迷因幣，並對數位資產服務供應商設下限制，避免向州內居民提供與聯邦、州或地方公職人物像相關的特定代幣。

  • 法案主張，與政治人物掛鉤的代幣可能讓官員利用職務影響力獲利，也可能成為特殊利益團體或外國勢力介入的工具，因此需從倫理與消費者保護角度加以管制。

  • 法案授權加州檢察長與特定地方檢察官提起民事訴訟，並可由法院沒收違法所得；它在參議會以40票對0票、眾議會以78票對0票獲得跨黨派通過。

加州 紐森 加密貨幣

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