美國人對加州說實話 魅力不勝枚舉 缺點罄竹難書
調查顯示，加州在美國人心中又愛又恨，既是第2想居住州，也與紐約並列最不想住州，原因與高成本及豐富吸引力並存。
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調查顯示，加州在美國人心中又愛又恨，既是第2想居住州，也與紐約並列最不想住州，原因與高成本及豐富吸引力並存。
提到加州，許多人都有諸多抱怨，最近一項調查卻顯示，人們對加州實是愛恨交纏，因為在受訪的1000名美國人中，被問及他們於2026年最想和最不想居住的地方，加州在兩個榜單上都名列前茅。
此項調查由Clever Real Estate房地產公司進行，Yahoo網站一位內容創作者Alesandra Dubin報導，她並以在加州成長的經歷解說這地方的麻煩與誘人亮點。
上述調查顯示，加州被選為全美第二大最宜居州，僅次於佛羅里達州。24%的受訪者將其列為最佳居住地之一。但同時，加州也與紐約州並列為美國最不宜居州，33%列入最不想居住的地方。
Dubin分享了加州令人厭煩之處，包括生活成本昂貴、交通一團糟、房價惱人、很多事情手續繁瑣；但同時擁有許多誘人魅力。
Clever調查顯示，生活成本的可負擔性對受訪者來說極為重要。65%的受訪者表示，低生活成本能令一個地方宜居，68%認為高生活成本的地方被人抗拒。高昂的房價和稅收也是主要阻礙。
然而，Dubin解讀了加州被選為全美第二大最宜居州的多項獨特優勢，她擁有令人豔羨的好東西：840英里的海岸線、紅杉林、沙漠、山脈、葡萄園、滑雪勝地和衝浪點、優質農產品、匯聚世界各地美食的餐廳、一流的大學、娛樂、科技、藝術、建築，以及世上最好的氣候之一。
在風景最美的州排名中，加州位列第四，排在夏威夷、阿拉斯加和科羅拉多州之後。而且，年青美國人尤愛加州，高達52%的Z世代受訪者和36%的千禧世代受訪者，將加州列為美國最美的五個州之一，兩個世代更首選加州為居住地。
在1000名美國受訪者中，加州同時名列2026年最想居住地的前段班，也與紐約並列最不想居住州，顯示民眾對加州既嚮往又排斥。 主要原因是生活成本太高，包括房價、稅收與日常開銷都讓人卻步；加上交通混亂、行政手續繁瑣，讓不少人對加州敬而遠之。 加州擁有840英里的海岸線、紅杉林、山脈與沙漠，也有滑雪、衝浪、優質農產、世界級餐飲與大學，並兼具科技、藝術與好氣候。
精華 FAQ
在1000名美國受訪者中，加州同時名列2026年最想居住地的前段班，也與紐約並列最不想居住州，顯示民眾對加州既嚮往又排斥。
主要原因是生活成本太高，包括房價、稅收與日常開銷都讓人卻步；加上交通混亂、行政手續繁瑣，讓不少人對加州敬而遠之。
加州擁有840英里的海岸線、紅杉林、山脈與沙漠，也有滑雪、衝浪、優質農產、世界級餐飲與大學，並兼具科技、藝術與好氣候。
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