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希爾頓競選廣告充滿性暗示 同黨批變態

編譯林思牧／綜合報導
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共和黨州長候選人希爾頓（Steve Hilton）的競選廣告遭同黨人士批為低劣、...
共和黨州長候選人希爾頓（Steve Hilton）的競選廣告遭同黨人士批為低劣、變態。(照片來源：stevehiltonforgovernor.com)

AI摘要

文章摘要整理：

希爾頓的競選廣告以性暗示手法包裝投票情節，雖成功吸睛，卻引發大量共和黨同僚與政治圈批評。

保守派人士對共和黨州長候選人希爾頓（Steve Hilton）充滿性暗示的競選廣告感到憤怒，指責他是個變態、詭異的色情狂。政壇分析家認為他自認必敗，索性來搞個吸引注意力的醜劇。

聖荷西信使報引用紐約時報的報導，指出這簡直是劣質言情小說裡的情節，而不是現代政治廣告。但至少希爾頓的這則新數位廣告引起了關注——以及譴責，其中大部分來自共和黨同僚。此外，也引來一片「這是搞啥？」的疑問。

這則名為「加州，試試看吧」（Just Try It, California）的廣告中，兩位Z世代女性坐在昏暗房間的床上，她們臉上都戴著穿孔飾品，頭髮染成霓虹色，化著濃妝。她們身後飄揚著彩虹旗，背景音樂輕柔舒緩。右邊那位身穿露臍「反抗」T恤的女性說，她簡直不敢相信自己即將要做的事。左邊那位年輕女性撫摸著她的頭髮，安慰她不要緊張。

「我以前從來沒做過這種事，」第一位女性說，「要是我爸爸發現了怎麼辦？」另一位女性讓她閉上眼睛，握住她的手說：「我會搞定一切。」鏡頭切換到她們的腿上，原來她們正在向希爾頓投票。

廣告最後以一句帶有性暗示的雙關語結尾，內容是關於如何正確封好郵寄選票。這段影片上周上線後，立即引發了負面反應和困惑，其中很多批評來自共和黨人。

「這正是好人紛紛離開共和黨的一個明顯例子，」共和黨籍的加州教育總監候選人索尼婭蕭（Sonja Shaw）在社交平台 X 上寫道，稱這則廣告是「令人毛骨悚然、怪異、令人不安的垃圾」。

共和黨州檢察長候選人蓋茨（Michael Gates）也在X頻道譴責了這則廣告，指責希爾頓「利用年輕女性作為政治工具」，並表示「加州家庭應該得到更好的選擇」。

長期在加州擔任政治顧問、曾多次為溫和派民主黨人工作的湯森（David Townsend）表示，這段影片「弄巧成拙」。「你是把投票給希爾頓等同於試圖發展一段女同性戀關係嗎？你是把它等同於誘騙未成年人嗎？」他說道，「這既冒犯又令人困惑。」

政治顧問紐曼（Dan Newman）說道：「如今唯一的問題是他會輸20還是25個百分點，所以他有點『管他呢，為什麼不呢』的心態。」

精華 FAQ

  • 廣告描繪兩名Z世代女性在昏暗房間中互動，最後揭示她們其實是在投票給希爾頓，並以帶性暗示的雙關語結尾，強調郵寄選票的封裝方式。

  • 因為它把年輕女性、彩虹旗與曖昧互動結合在一起，讓許多人覺得像在影射女同性戀或誘騙未成年人，內容被批評為怪異、令人不安且冒犯。

  • 部分共和黨候選人公開譴責廣告噁心又毛骨悚然，政治顧問則認為希爾頓可能自知勝算不高，乾脆藉爭議廣告製造話題、吸引注意。

紐約時報 加州 共和黨

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