常拿紙本收據 當心致癌物上身

收據含致癌化學物質？專家：一般人接觸風險低 這些人應注意。圖為示意圖。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 紙本熱感收據可能含雙酚類化學物質，但一般民眾短暫接觸的暴露量通常極低；真正需警惕的是長期大量接觸者與對內分泌干擾物較敏感的人。

「您需要收據嗎？」這是民眾每次超市購物，常會聽到的一句話。不過，流傳超過15年的一項警告指出，拿取紙本收據，可能讓其中有毒化學物質沾到手指，甚至被人體吸收。專家提醒：真正需要注意的，是長期、大量接觸者，及可能對內分泌干擾物較敏感的族群。

每日郵報報導，專注消費產品有毒化學物質問題的非營利倡議組織「環境健康中心」2025年曾發表研究，稱只要拿紙本收據10秒，就可能接觸到超過安全標準的有毒化學物質。

不過，毒理學專家指出，判斷一種化學物質是否會危害人體，不能只看「有沒有接觸」，還必須考慮實際接觸劑量。

報導指出，收據使用的是一種特殊紙張——熱感紙（thermal paper）。這類紙張通常含有雙酚類（bisphenols）化學物質，最常見的是雙酚A（BPA）或雙酚S（BPS），主要充當顯色劑，也就是讓文字或數字顯現的化學物質。

毒理學家將雙酚類歸類為內分泌干擾物，可能干擾人體內分泌系統即荷爾蒙系統的化學物質。內分泌系統由多個器官組成，包括甲狀腺、胰臟及大腦底部的腦下垂體。這些器官透過荷爾蒙向全身傳遞訊息，調節生長、繁殖、新陳代謝等重要生理功能。

目前雙酚類毒性的研究主要集中在雙酚A。研究顯示，雙酚A可能干擾多種荷爾蒙傳遞的訊息，其中以雌激素最為明顯。雙酚A暴露與早產及胎兒腦部發育異常有關。接觸較高劑量的雙酚A，也可能增加罹患心臟病、高血壓、糖尿病、肥胖症等風險。此外，研究發現雙酚A可能造成氧化壓力（oxidative stress），也就是對構成細胞的分子造成化學性損傷。雙酚A暴露也可能改變基因的開啟或關閉方式，其中部分變化可能傳遞給下一代。

2023年，研究人員估算民眾從熱感紙收據接觸雙酚A的每日劑量，發現一般人的暴露量約比歐洲食品安全局標準低5000倍至5000萬倍；換算下來，甚至不到8盎司（約237毫升）水中的一滴。

不過，這項估算是針對一般民眾。研究人員估計，零售、餐飲及其他工作中每天需要處理大量收據的人員，接觸量可能約為一般人的100倍。研究同時顯示，雙酚類可透過皮膚進入人體。例如，拿取熱感紙收據時，化學物質可能從紙張轉移到皮膚。

一般民眾若有顧慮，可採取一些簡單預防做法，例如商家提供選擇時，改用電郵收據。需要紙本收據時，則可將收據直接放進購物袋或口袋，而不是長時間拿在手中。真正需要注意的，是長期、大量接觸者，以及可能對內分泌干擾物較敏感的族群。