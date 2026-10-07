想快點過安檢 先整理好證件、小物
TSA人員建議旅客提前整理證件與隨身物品，避免在安檢口翻找、遺失或觸發警報，以加快通關並減少額外檢查。
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TSA人員建議旅客提前整理證件與隨身物品，避免在安檢口翻找、遺失或觸發警報，以加快通關並減少額外檢查。
排到安檢口才翻找證件，或把手表、零錢直接丟進托盤，看似只是小動作，卻可能拖慢通關，甚至留下遺失物品的風險。
Travel＋Leisure採訪現任及曾任運輸安全管理局（TSA）人員，整理常客較少犯的安檢錯誤。受訪的現任TSA員工指出，熟悉流程的旅客，通常在走到證件查驗人員面前時，已拿好身分證。護照與旅行文件可集中放在固定夾層，不必等輪到自己時才翻遍背包。
小物怎麼收，也會影響安檢後是否手忙腳亂。TSA發言人表示，有經驗的搭機者傾向把錢包、零錢、手表放入隨身行李，而非散放托盤。若背包只有一個大隔層，可用小收納袋分類，避免物品沉在包底或遺留在輸送帶上；通過後仍應檢查托盤，確認全數取回。
前安檢人員Caleb Harmon-Marshall目前經營旅遊電子報Gate Access。他提醒，金屬皮帶扣等配件，可能引起警報，導致額外檢查。需要脫下的皮帶可先收進行李容易拿取的口袋，待通過後再穿戴，減少在隊伍前方整理衣物的時間。
他也建議避開帶有水鑽、亮片或金屬裝飾的衣服，改穿簡單、舒適的服裝。TSA官方常見問題同樣提醒，旅客應清空口袋，並避免穿戴金屬含量高的衣物、鞋子及首飾，以降低觸發警報後接受搜身檢查的機會。
至於貴重首飾，TSA建議不要放進託運行李，可妥善放在隨身行李內。若不願在人群前展示珠寶，旅客可要求私下檢查。這不代表所有首飾必須摘下，是否需移除或進一步檢查，仍依現場人員指示辦理。
鞋子也不是穿哪雙都一樣。TSA自2025年7月起允許旅客在一般安檢時保留鞋子，但需要額外檢查時，仍可能要求脫鞋。Harmon-Marshall指出，鋼頭靴及含金屬的部分高跟鞋可能引起警報，選擇簡單、舒適的鞋款較能減少不必要的麻煩。
收拾行李時，不能把「不能隨身帶上機」理解成「一律可以託運」。TSA的物品查詢清單分別列出隨身、託運限制，部分物品兩者皆不允許。現金也不宜散放托盤，更不能把貼身暗袋當成保證免檢的方法。
因為到了證件查驗處才翻找，會拖慢整個隊伍速度。先把身分證、護照和旅行文件放在固定位置，可讓通關更順暢，也能減少手忙腳亂的情況。 錢包、零錢、手表若直接丟進托盤，容易散落或遺留。建議放進隨身行李或小收納袋分類，過檢後也要立刻檢查托盤，確認物品全數取回。 金屬皮帶扣、亮片、水鑽和金屬飾品都可能觸發警報，增加額外檢查機會。TSA也建議穿簡單舒適的鞋款，因為鋼頭靴或含金屬高跟鞋較容易引起問題。
精華 FAQ
因為到了證件查驗處才翻找，會拖慢整個隊伍速度。先把身分證、護照和旅行文件放在固定位置，可讓通關更順暢，也能減少手忙腳亂的情況。
錢包、零錢、手表若直接丟進托盤，容易散落或遺留。建議放進隨身行李或小收納袋分類，過檢後也要立刻檢查托盤，確認物品全數取回。
金屬皮帶扣、亮片、水鑽和金屬飾品都可能觸發警報，增加額外檢查機會。TSA也建議穿簡單舒適的鞋款，因為鋼頭靴或含金屬高跟鞋較容易引起問題。
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