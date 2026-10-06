藍色雞蛋比較貴 營養價值沒更高

Target超市Happy Egg的藍雞蛋一盒12顆售價7.49元。（記者趙健/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 藍色雞蛋外觀吸睛且屬天然蛋殼色，但其營養與普通雞蛋相近，價格較高主要來自特色品種、放養方式與品牌定位。

雞蛋 不只有白色和棕色，還有天然的藍色。近期，多家超市出現相當吸睛的藍色雞蛋，打開紙盒，可看到淡藍、藍綠色蛋殼。第一次看到難免好奇：這種顏色是天然的嗎？吃起來有何不同？價格比普通雞蛋貴，營養價值也更高嗎？

藍雞蛋並非人工染色。聯邦農業部 指出，雞蛋外殼顏色主要由母雞品種決定，例如Araucana雞就能產下藍色至綠色的雞蛋，就像有些雞生白蛋、有些生棕蛋一樣。

不過，特殊的藍色蛋殼不代表營養價值比普通雞蛋高。農業部指出，母雞品種決定蛋殼顏色，白殼蛋與棕殼蛋的營養水平沒有顯著差異。也曾有人宣稱Araucana雞產下的藍綠色雞蛋膽固醇較低，但這項說法未獲證實。

以雞蛋品牌Vital Farms的True Blues為例，一顆44克的中型藍雞蛋含60卡路里、6克蛋白質、4克脂肪和165毫克膽固醇；該品牌一顆50克的大型普通牧場放養雞蛋則含70卡路里、6克蛋白質、5克脂肪和185毫克膽固醇。兩者營養數據相近，藍色蛋殼並未帶來明顯營養優勢。

那麼，藍色雞蛋吃起來會不會「怪怪的」？記者實際品嘗Trader Joe's在售的藍色雞蛋，感覺與普通雞蛋差別不大，蛋黃顏色較深，口感略顯柔嫩。消費者的感受也不盡相同。Target網站上，Happy Egg Heritage Free Range藍雞蛋獲得不少好評，有人認為味道比普通雞蛋濃郁，也有人表示吃不出太大差別。 Trader Joe's的藍雞蛋一盒12顆售價5.99元。（記者趙健/攝影）

價格方面，Trader Joe's的Heirloom Fresh Free Range藍雞蛋，一盒12顆售價5.99元。Target的Happy Egg Heritage Free Range藍雞蛋，一打售價7.49元，價格相對高於普通雞蛋，其關鍵不在於「藍」。Trader Joe's這款標示Heirloom Fresh、Free Range及來自小型家庭農場；Vital Farms的True Blues來自特色品種母雞，並採牧場放養，每隻母雞至少有108平方英尺的戶外活動空間。因此，這類雞蛋較高的售價與特色雞種、飼養方式、生產規模及品牌定位等因素有關，而非只是為藍色蛋殼。