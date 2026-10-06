加州油價直逼最高點 秋季或可緩解
加州油價攀至每加侖6.4元，逼近歷史高點；專家認為戰事、煉油產能與供應問題共同推升價格，秋季或可稍微回落。
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加州油價攀至每加侖6.4元，逼近歷史高點；專家認為戰事、煉油產能與供應問題共同推升價格，秋季或可稍微回落。
聖荷西信使報報導，根據美國汽車協會（AAA）數據，加州1日平均油價達到每加侖6.4元，距離2002年創下的歷史最高紀錄僅差約4分。這也是今年全美各州的最高平均油價。柴油均價為每加侖8.38元，僅低於歷史最高紀錄5分。專家估計，秋季或有可能緩解，但仍有供應短缺的難題待解；州長紐森也可能採取措施因應。
鑑於伊朗與烏克蘭戰爭，兩場衝突都對油價產生重大影響。柏克萊加大商學院教授波瑞斯坦(Severin Borenstein)指出，導致油價上漲的多重因素，並非全都與戰爭有關，但卻共同推高價格。他指出，戰事衝突打亂石油供應及加州煉油廠的利潤空間；另因加州部分煉油廠規模縮減，還有稅收法規和環保限制等，都推高了汽油價格。
波瑞斯坦補充，加州汽油的批發即期價格也具有重大影響，甚至可能更為關鍵。批發即期價格是指可立即交付產油的即時價格。由於加州使用獨特的汽油配方，並面臨獨特的供應問題，使加州批發即期價格的波動性遠高於全美其他地區。一般情況下，加州油價比全美其他地區高出20到30分，目前則高出1元。
夏季的汽油消費也會推高價格，因為好天氣促使更多駕駛人駕車外出，高強度的使用，可能導致秋季供應短缺。美國汽車協會發言人強森(Doug Johnson)表示，今年國殤日與獨立日期間的假日駕駛外出車流量，皆創下歷史新高。他認為，民眾通常要等到感恩節才會再次出行。在此情況下，油價通常會有所緩解。
但波瑞斯坦指出，秋季常是一個困難時期。許多煉油廠在夏季滿載生產，以滿足旺盛的需求，隨後便會進行設備維護。若有太多煉油廠同時維護，且沒有足夠的進口油品補充，就會出現供應短缺。針對可能供應不足，加州州長紐森將可能採取燃料措施緩解計畫。
根據AAA數據，加州1日平均油價達每加侖6.4元，距離2002年創下的歷史最高紀錄只差約4分，並且是今年全美各州中最高的平均油價。 柏克萊加大教授波瑞斯坦指出，伊朗與烏克蘭戰爭都衝擊石油供應，加上加州煉油廠縮減、稅收法規與環保限制等因素，才一起把汽油價格推高。 夏季需求旺盛後，民眾外出減少，油價常會稍降；但秋季也是煉油廠集中維護的時期，若同時停機又缺乏進口補充，就可能再度出現供應短缺。
精華 FAQ
根據AAA數據，加州1日平均油價達每加侖6.4元，距離2002年創下的歷史最高紀錄只差約4分，並且是今年全美各州中最高的平均油價。
柏克萊加大教授波瑞斯坦指出，伊朗與烏克蘭戰爭都衝擊石油供應，加上加州煉油廠縮減、稅收法規與環保限制等因素，才一起把汽油價格推高。
夏季需求旺盛後，民眾外出減少，油價常會稍降；但秋季也是煉油廠集中維護的時期，若同時停機又缺乏進口補充，就可能再度出現供應短缺。
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