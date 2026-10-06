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加州油價直逼最高點 秋季或可緩解

編譯組／綜合報導
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(221004) -- LOS ANGELES, Oct. 4, 2022 (X...
(221004) -- LOS ANGELES, Oct. 4, 2022 (Xinhua) -- A price board shows gasoline prices at a gas station in Los Angeles County, California, the United States, Oct. 3, 2022. Gasoline prices hit record highs on Monday in Los Angeles, in the western U.S. state of California, and the prices in neighboring counties including Riverside and Orange also set new records the same day or over the weekend. (Photo by Zeng Hui/Xinhua)【作者：新華通訊社，日期：2022-10-04，數位典藏序號：20221004153617356】

AI摘要

文章摘要整理：

加州油價攀至每加侖6.4元，逼近歷史高點；專家認為戰事、煉油產能與供應問題共同推升價格，秋季或可稍微回落。

聖荷西信使報報導，根據美國汽車協會（AAA）數據，加州1日平均油價達到每加侖6.4元，距離2002年創下的歷史最高紀錄僅差約4分。這也是今年全美各州的最高平均油價。柴油均價為每加侖8.38元，僅低於歷史最高紀錄5分。專家估計，秋季或有可能緩解，但仍有供應短缺的難題待解；州長紐森也可能採取措施因應。

鑑於伊朗與烏克蘭戰爭，兩場衝突都對油價產生重大影響。柏克萊加大商學院教授波瑞斯坦(Severin Borenstein)指出，導致油價上漲的多重因素，並非全都與戰爭有關，但卻共同推高價格。他指出，戰事衝突打亂石油供應及加州煉油廠的利潤空間；另因加州部分煉油廠規模縮減，還有稅收法規和環保限制等，都推高了汽油價格。

波瑞斯坦補充，加州汽油的批發即期價格也具有重大影響，甚至可能更為關鍵。批發即期價格是指可立即交付產油的即時價格。由於加州使用獨特的汽油配方，並面臨獨特的供應問題，使加州批發即期價格的波動性遠高於全美其他地區。一般情況下，加州油價比全美其他地區高出20到30分，目前則高出1元。

夏季的汽油消費也會推高價格，因為好天氣促使更多駕駛人駕車外出，高強度的使用，可能導致秋季供應短缺。美國汽車協會發言人強森(Doug Johnson)表示，今年國殤日與獨立日期間的假日駕駛外出車流量，皆創下歷史新高。他認為，民眾通常要等到感恩節才會再次出行。在此情況下，油價通常會有所緩解。

但波瑞斯坦指出，秋季常是一個困難時期。許多煉油廠在夏季滿載生產，以滿足旺盛的需求，隨後便會進行設備維護。若有太多煉油廠同時維護，且沒有足夠的進口油品補充，就會出現供應短缺。針對可能供應不足，加州州長紐森將可能採取燃料措施緩解計畫。

美伊戰爭未止，國際原油帶動汽油價格上漲。加州1日平均油價已達每加侖6.4元，距離...
美伊戰爭未止，國際原油帶動汽油價格上漲。加州1日平均油價已達每加侖6.4元，距離2002年的歷史最高價僅差約4分。（路透）

精華 FAQ

  • 根據AAA數據，加州1日平均油價達每加侖6.4元，距離2002年創下的歷史最高紀錄只差約4分，並且是今年全美各州中最高的平均油價。

  • 柏克萊加大教授波瑞斯坦指出，伊朗與烏克蘭戰爭都衝擊石油供應，加上加州煉油廠縮減、稅收法規與環保限制等因素，才一起把汽油價格推高。

  • 夏季需求旺盛後，民眾外出減少，油價常會稍降；但秋季也是煉油廠集中維護的時期，若同時停機又缺乏進口補充，就可能再度出現供應短缺。

油價 紐森 柏克萊

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