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全美大學年逾8000性侵案 名校成重災區

記者邵敏／綜合報導
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全美範圍內，猶他大學的2024年性侵案報告數量最多。（示意圖，猶他大學網站）
全美範圍內，猶他大學的2024年性侵案報告數量最多。（示意圖，猶他大學網站）

AI摘要

文章摘要整理：

美國大學校園2024年通報8227起性侵案，猶他大學最多；哥倫比亞、紐大與康乃爾等名校也面臨性暴力通報與處分爭議。

美國大學校園安全問題令人震驚，根據2024年犯罪數據，全美大學及學院共報告8227起性侵案件，其中猶他大學以146起居全美高校之首。其他華人熟悉的名校，包括哥倫比亞大學、紐約大學康乃爾大學，也未能倖免於性暴力的侵襲。

據紐約郵報等綜合報導，在全美範圍內，猶他大學的強暴案報告數量最多，幾乎是排名第二學校的兩倍。教育部數據顯示，這所位於鹽湖城、擁有3萬6894名學生的公立大學，2024年共記錄146起性侵指控。據稱，其中122起案件發生在宿舍，另有18起發生在校園其他建築內，還有六起發生在學校或學生組織運作的校外場所。

博爾德科羅拉多大學（University of Colorado Boulder）強暴案數量位居第二，2024年通報案件96起；其次是俄亥俄州立大學，通報67起。其他進入強暴案數量前十的學校包括：賓州州立大學57起，洛杉磯加大52起，聖塔克魯茲加大46起；聖塔芭芭拉加大43起；印第安納大學（Indiana University）43起，堪薩斯大學（Kansas State University）39起，肯塔基大學（University of Kentucky）37起。

除了全美性侵案件統計，紐約郵報也特別整理紐約州高校的「性暴力」（sexual violence）數據。由於紐約州的統計範圍較廣，包括性侵、約會暴力、家庭暴力及跟蹤等案件，因此數字不能直接與全美高校強姦統計比較。

據報導，哥倫比亞大學2024年共通報262起性暴力事件，其中21起為校園強暴案，全部發生在學生宿舍內。紐約大學通報229起性暴力事件，其中28起進入調查程序，10起最終受到校方紀律處分。

康乃爾大學目前同時因一起涉及兄弟會的集體性侵指控受到關注。紐約郵報指出，該校2024年通報的166起性暴力案件中，校方調查18起，並對其中11起採取紀律處分，包括三起開除學籍及四起停學。康乃爾校長表示，涉及這起集體性侵指控的學生中，兩人遭開除，另外兩人被停學一年。

哥倫比亞大學的處理數字則受到特別關注。2024年向校方協調員通報的262起事件中，只有三起進入調查，最後僅一起導致涉案學生被開除。從2018年至2024年的七年資料來看，哥倫比亞大學共收到1202起相關通報，平均只有約9%的案件進入調查，最終採取紀律處分的只有17起，占約1%。

報導指出，美國大學校園性犯罪通報數在過去10年大幅增加，整體通報數接近十年前的五倍。心理治療師Jonathan Alpert提醒，這些數字應被認真看待，但必須理解其代表的是「通報數」，而不是已經法院判定的案件數；同時，也無法從通報數據得知實際有多少性侵案件從未被報告。

精華 FAQ

  • 根據教育部數據，猶他大學以146起性侵通報居全美高校之首，且多數發生在宿舍內，數量幾乎是第二名學校的2倍，顯示校園住宿安全問題特別嚴重。

  • 哥倫比亞大學2024年通報262起性暴力事件，紐約大學229起，康乃爾大學166起；其中哥大僅3起進入調查、最終僅1起開除，處理比例偏低。

  • 心理治療師指出，這些統計反映的是通報數，不等於法院定罪案件，也無法得知未被通報的實際數量；但近10年通報激增，仍顯示校園性暴力問題不容忽視。

性侵 康乃爾大學 紐約大學

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