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小費補貼最低工資 加州、亞利桑納州、華盛頓州等7州嚴禁

編譯組／綜合報導
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在美國，小費可以是對良好服務的額外打賞；但在大部分地區，小費是支付最低工資的手段...
在美國，小費可以是對良好服務的額外打賞；但在大部分地區，小費是支付最低工資的手段，但這種做法正受到質疑。 （示意圖，Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

美國各州小費制度差異很大，7州已禁止以小費抵補最低工資，服務員領全額時薪；部分城市與國會也正推動取消此制度。

在美國，給予小費可能不是一種額外打賞，而是用以補足服務員的法定最低收入，因為法律規定了雇主必須支付一個最低工資，同時訂下雇員一個更高的法定最低收入，中間的差距由小費補足，但不同州的政策有異，因此，消費者在不同政策下，給予多少小費，影響到服務員的收入。Yahoo網站一名內容創作者就此探究了不同州的相關政策。

旅遊內容創作者Dayvee Sutton指出，大多數人以為在不同地方應支付的小費都一樣，大約在18%到20%之間，這種計算是假設了每個州與法定最低工資有關的小費制度都一樣，但事實並非如此。

她發現，有七個州的服務員時薪已經達到該州的全額最低工資標準，因此小費無需用來補貼他們的收入，而只是額外打賞。這七個州是阿拉斯加州、加州、明尼蘇達州、蒙大拿州、內華達州、俄勒岡州和華盛頓州，完全不允許雇主將小費計入最低工資，其政策已規定服務員可以拿到全額現金的最低工資，所以小費是額外收入，不用來填補雇主支付薪資缺口的補貼。

但Dayvee Sutton指出寫道，這並不表示這些州的員工不需要小費來維持生計，其政策不是支持減少小費的理由，服務員仍依靠小費來維持較有尊嚴的收入。然而，在美國大部分地區，如果沒有小費，工資可以合法地降至每小時 2.13元。因此，在像紐約州和麻州等生活成本高的州，雇主仍然可以支付較低的現金工資，然後以小費作差額給予員工，但這做法在美國並不普遍。

例如，亞利桑納州的旗杆鎮（Flagstaff）於2026年1月1日成為美國首個完全取消小費抵補最低工資的城市。現在，當地所有員工和其他員工一樣，每小時賺18.35元，小費則是額外打賞。這項政策以十年時間實現，十年內逐步削減小費抵補額度，直至歸零。在華盛頓特區和芝加哥，亦出現同類計畫，但卻遇上阻力，例如因成本上漲而遭到餐廳老闆反對。

Dayvee Sutton回顧聯邦政府規定的雇主支付法定時薪2.13元，自1991年至今未變。目前，在不同地區有倡議運動，爭取取締以小費補貼員工最低工資的做法，而把實質的最低工資標準水平提高。美國國會現正推進相關法律提案，將聯邦最低工資提高到每小時25元，取消以小費補貼員工工資，但提案尚未在兩院進行委員會投票，在本屆國會獲得通過的可能性也未明朗。

這會如何改變消費者給予小費的方式？這視乎具體情況。在波特蘭或明尼亞波利斯，小費是良好服務的額外打賞；在全國大部分地區，小費是支付最低工資的手段，但這種做法正受到質疑。

精華 FAQ

  • 阿拉斯加州、加州、明尼蘇達州、蒙大拿州、內華達州、俄勒岡州和華盛頓州共7州，皆規定服務員領全額現金最低工資，小費只能算額外收入。

  • 因為各州對小費抵補最低工資的規則不同；有些州小費只是獎勵，有些州則是薪資缺口的一部分，所以消費者給多少小費，會直接影響服務員實拿收入。

  • 亞利桑納州旗杆鎮已在2026年1月1日取消小費抵補，員工時薪為18.35元；聯邦則仍維持2.13元時薪，相關提高最低工資、取消抵補的提案仍在推進中。

亞利桑納州 加州 小費

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