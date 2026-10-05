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歷史拼圖／聖地牙哥史前化石 疑雷獸或犀牛

編譯組／綜合報導
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聖地牙哥縣的沿岸城市洋邊市發現動物化石，初步估計為距今逾4000萬年的動物。圖為...
聖地牙哥縣的沿岸城市洋邊市發現動物化石，初步估計為距今逾4000萬年的動物。圖為相關人員在場小心發掘，圖片中部縱向長形圓條狀物體即為化石。（洋邊市政府Facebook）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州洋邊市市政工程挖掘時發現疑似始新世化石，年代約4,000萬至4,500萬年前，初步判斷可能是雷獸或沼澤犀牛。

在南加州聖地牙哥縣的洋邊市（Oceanside），市政施工人員在進行一項基礎建設工程時，發現了可能距今超過4000萬年的史前動物化石。初步估計，化石可能是被稱為「雷獸」或「沼澤犀牛」的動物骨骼。

據聖地牙哥Fox 5/KUSI電視台報導，洋邊市政府於22日表示，這些化石是在本月進行市政項目挖掘時，於地表下約12英尺處發現的，包括四肢骨骼、肋骨和其他碎片。化石被發現時，古生物學和文化資源的監測人員在現場進行了辨識，並協助妥善地把化石掘取出來。

洋邊市政府表示，為了保護遺址，他們不會透露發現化石的確切地點，但提供了化石所在位置的沉積岩類型資料，這有助於確定化石的年代。有關沉積岩位於「聖地牙哥組C段」地層，是在聖地牙哥縣地區裸露的厚層石類。

洋邊市政府表示，這處地層可追溯至始新世，距今約3300萬至5600萬年前。在這地區內類似的岩層，也曾出土過同一時期的化石。

古生物學家透過研究上述化石中發現的生物，進一步縮小了年代範圍，估計這些化石的年代可能在4000萬至4500萬年前，屬於所謂的尤因坦北美陸生哺乳動物時代（Uintan North American Land Mammal Age）。

報導指出，要確定這些化石的骨骼屬於什麼動物，還需要進一步研究，但古生物學家Joseph El Adli表示，根據骨骼的大小和形狀，估計可能屬於兩個已滅絕的哺乳動物科其中之一。這兩個哺乳動物科都屬於奇蹄目（Perissodactyla），即擁有單數蹄的動物，可能來自雷獸科（Brontotheriidae）或沼澤犀牛科（Amynodon）的動物，也被稱為「雷獸」或「沼澤犀牛」。

雷獸科又稱泰坦獸，胸部深厚，肩部隆起明顯，許多品種的鼻子上長有Y形骨質角；其體型與現代黑犀牛相若，角較小；牠們住在陸地，以嫩葉和植物為食。阿米諾頓（Amynodon）則是體型龐大的草食動物，與犀牛有較遠的親緣關係；臉部無角，體型類似河馬，軀幹呈桶狀，四肢短小，頭骨扁平，犬齒呈獠牙狀而非角狀。

精華 FAQ

  • 化石是在南加州聖地牙哥縣洋邊市進行市政基礎建設挖掘時發現的，埋在地表下約12英尺處，由現場監測人員協助辨識與掘取。

  • 初步估計年代約為4,000萬至4,500萬年前，屬於尤因坦北美陸生哺乳動物時代；研究者也根據所在的聖地牙哥組C段地層與相關化石分布進一步縮小範圍。

  • 古生物學家認為，依骨骼大小與形狀判斷，可能屬於雷獸科或沼澤犀牛科，兩者都屬奇蹄目；但要確認物種，仍需後續更深入研究。

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