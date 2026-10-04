2026熱門旅遊地 日本超越美國躍居第1 中國首次躋身前10

中國旅遊業發展全球第八，是前十名中唯一的新興經濟體，圖為中國長城。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 2026旅遊暨旅遊業發展指數顯示，日本躍居全球第1，美國降至第2，中國則首度進入前10；全球旅遊需求回升，但成本與價格競爭力壓力仍在加劇。

世界經濟論壇最新發布的「2026年旅遊暨旅遊業發展指數」（TTDI）顯示，日本 取代美國，躍居全球第一名，美國降至第二，中國排名第八，進入全球前十。全球旅遊業持續復甦。

報告指出，2024年至2026年間，全球110個受評經濟體中，有101個旅遊發展指數提高，整體平均上升2.1%，創下2019年以來最快增幅。改善主要來自文化資源、旅遊服務及基礎設施，以及航空運輸等方面。

2026年排名前十依序為日本、美國、西班牙、澳洲、法國、德國 、英國、中國、瑞士及義大利 。與2024年相比，排名順序有所變化，日本由第四躍居第一；澳洲則由第六名升至第四。報告指出，近年日本持續擴大旅客來源，同時鼓勵遊客前往主要旅遊城市以外的地區，在增加旅客人數同時，也分散熱門景點的人潮壓力。

美國則由2024年的第一降至第二。報告指出，美國整體旅遊發展條件仍居全球前列，但美洲地區近年的整體進步受價格競爭力下降拖累。2024年至2026年間，全球約四分之三的受評經濟體價格競爭力下降，全球平均分下滑3.1%。

中國全球第八，是前十中唯一的新興經濟體。報告指出，中國與印度、印尼、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、土耳其、墨西哥及巴西等主要新興旅遊經濟體，近年旅遊發展條件改善速度，明顯高於全球整體。從2019年至2026年，這十個主要新興旅遊經濟體的平均分數提高4.7%，高於全球整體2.9%及全球前20經濟體1.9%的增幅。

全球旅遊需求維持強勁，世界經濟論壇指出，2025年國際旅客人數達15億人次，比2024年增加5%，也比2019年高4.4%。不過，報告也指出，旅遊業面臨的成本壓力正在增加。旅遊、住宿及營運成本上升，使不少目的地的旅遊價格高於整體通貨膨脹速度。

日本旅遊業發展躍居全球第一，近年日本持續擴大旅客來源。（記者邵敏／攝影）