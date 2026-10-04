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廁所很髒、菜單AI生成… 這種餐廳「一看就知道很雷」

編譯陳盈霖／綜合報導
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網友分享，一看就知道餐廳很雷的警訊，包括菜單的清潔度等。（示意圖，Pexels）
網友分享，一看就知道餐廳很雷的警訊，包括菜單的清潔度等。（示意圖，Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

BuzzFeed整理Reddit網友分享的21項餐廳危險警訊，提醒消費者可從衛生、服務、菜單與收費細節，快速判斷一家店是否可能很雷。

BuzzFeed報導，如今外食價格不菲，民眾挑選餐廳更加謹慎。以下是Reddit網友分享「一看就知道餐廳很雷」的21危險警訊。

一、廁所很髒。網友稱「只要看到餐廳廁所清潔度，我大概就知道廚房有多『乾淨』了。」

二、菜單品項多得驚人。「專做某一菜系的餐廳可能沒問題，若同時有中餐、壽司、披薩，甚至漢堡之類，那我敢說，這家餐廳不怎麼樣。」

三、旅遊時，小心避開海景和服務生穿得過於正式的餐廳。「這些餐廳通常意味著價格過高，專門割觀光客韭菜，且食物可能會有雷。」

四、菜單用AI生成圖片。「可能意味著餐廳想節省成本；實際端上桌的食物，可能與圖不符。」

五、服務生滑手機。有網友提及，一些爆雷餐廳的服務生，很愛在工作中查看手機。

六、清潔劑味道濃得刺鼻。「若餐廳味道聞起來像醫院一樣，可能真的想試圖掩蓋什麼。」

七、餐桌明明清潔過，摸起來卻還是髒。網友稱「我現在光想到就有畫面，噁...」。

八、衛生官員在廚房大喊「不行…不能這樣做」。網友分享經驗︰「一次在倫敦一家夏威夷生魚飯餐廳，就碰上這種情況。上網查了下該餐廳衛生評級，竟只有一分（滿分五分），離停業只差一步。」

九、前、後場嚴重缺人。「一家餐廳若只剩下勉強持續營運的最低人力，那可能不怎麼樣。」

十、QR Code菜單。不少網友不喜歡用二維碼點餐的餐廳，認為這種菜單最糟糕。

11、服務延遲。「沒有馬上招呼客人，遲遲未送上飲料，通常意味著餐廳不夠好。」

12、燈泡壞掉無人換。有網友用餐廳的燈，判斷是否值得消費。

13、員工照本宣科。「若員工都用制式化方式招呼客人，代表他們工作不開心，且大部分食物，可能都是冷凍食品丟進油鍋炸而已。」

14、服務生互相只顧聊天。「若他們這樣做，代表他們根本不在乎你，更不會在乎用餐環境。」

15、菜單上用麥克筆將舊價格劃掉，寫上更貴的新價格。網友直言「看到這種菜單，我會直接離開。」

16、兩人吃飯竟被收「團體附加費（Group Surcharge）」。網友不解，才兩人就被歸為團體？

17、從停車場就可看出用餐環境。「若停車場有骯髒的垃圾箱、沾滿油汙的人行道，缺乏維護的建築外觀，都可能是警訊。」

18、菜單髒又黏。「菜單裡竟出現毛髮，摺縫裡還有汙垢。直接走人。」

19、尖峰時間人潮稀少。「若連附近當地人都不願意來，最好別拿自己的胃開玩笑。」

20、菜單下各種附加費。「若餐廳用小到幾乎要拿放大鏡才看得到的字體，列出各種收費項目，可能最後會讓你的帳單直接翻倍。」

21、菜單或店外招牌放滿大量食物照片。「大多數不錯到非常好的餐廳，菜單上通常只會列出文字。」

精華 FAQ

  • 文章彙整網友對「一看就知道餐廳很雷」的判斷法，涵蓋衛生、服務、人力配置與菜單設計等面向，讓外食者在高物價時代更能避開風險店家。

  • 像是廁所髒、餐桌摸起來仍黏、菜單有污垢或毛髮、清潔劑味道過重，以及停車場與店外環境缺乏維護，都被認為可能反映整體衛生管理不佳。

  • 例如菜單品項多到離譜、用AI圖片吸客、QR Code點餐、舊價被麥克筆改寫、附加費項目過多，甚至兩人也收團體附加費，都容易讓人覺得不透明又不划算。

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