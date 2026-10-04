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法廊快報／鄰居水果越過圍籬到我家 可以採嗎？

編譯組／綜合報導
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鄰居在法律上究竟能否採摘並食用你家樹上的水果？在伸手越過圍籬摘取果實前，必須先釐...
鄰居在法律上究竟能否採摘並食用你家樹上的水果？在伸手越過圍籬摘取果實前，必須先釐清加州法律如何劃分私人財產界線。示意圖。（Pexels/Sergej）

AI摘要

文章摘要整理：

加州對越界樹枝與果實的規範相當細緻，果實是否能採取，關鍵在於落點是否在自家地界、是否涉及侵入鄰地，以及是否位於公有空間。

沙加緬度蜂報報導，加州關於樹木產權的法律規範相當繁雜，特別是當鄰居的樹枝越過地界時，往往容易引發爭議。在加州，樹枝伸越圍籬進入鄰近院落屢見不鮮，隨之而來的除了遮蔭與落葉，有時還有令人垂涎的果實。

那麼，鄰居在法律上究竟能否採摘並食用你家樹上的水果？在伸手越過圍籬摘取果實前，必須先釐清加州法律如何劃分私人財產界線。

在加州，凡是從鄰居家樹上自然掉落至個人地界內的果實，法律上通常被認定為該地主所有。

此外，依據《加州民法》（California Civil Code），屋主原則上有權修剪延伸至自家地界內的鄰居樹木部位，包括細枝、粗幹或樹根，但前提是必須符合特定法定限度，且不得損害或致死該樹木。果實的所在位置至關重要，加州律師事務所Vista Criminal Law指出，根據加州法院判例，若鄰居的樹枝越過圍籬懸掛在自家院落上方，民眾有權採摘該範圍內的果實。

然而，民眾絕不能將手伸過地界線進入鄰居院子採摘果實。僅僅因為樹枝延伸過界，並不代表獲得許可進入鄰居物業，或採摘仍留在對方地界內的果實。該律師事務所強調：「擅自進入他人地界摘取果實，已構成非法侵入。」

若樹木位於公共土地，或是樹枝延伸至公眾人行道上方，適用規範則有所不同。

能否合法採摘公有樹木的果實，主要取決於確切地點。加州法規明文禁止損壞或拔除特定州屬公有土地上的植物與花卉。不過，Vista Criminal Law指出，加州法院曾裁定，若果實懸掛於人行道等地界之外的公眾空間，「任何人皆可自由摘取」。

精華 FAQ

  • 不一定。若果實懸掛在自己地界上方，通常可採摘；但若必須伸手進入鄰居院內，或果實仍在對方地界內，就可能構成非法侵入，不能擅自摘取。

  • 一般來說，從鄰居樹上自然掉落到你家地界內的果實，會被認定屬於你家地主所有。也就是說，落在自己院內的水果，通常可依法保有並食用。

  • 要看確切位置而定。加州法規禁止損壞特定公有植物，但若果實已懸掛在地界外、位於人行道等公共空間上方，法院曾認定任何人都可自由摘取。

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