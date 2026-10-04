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加州單身年薪10萬 離舒適生活差一點

編譯組／綜合報導
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單身人士要在加州過上財務輕省的舒適生活，現在需要年收入12萬6797元才能達到，...
單身人士要在加州過上財務輕省的舒適生活，現在需要年收入12萬6797元才能達到，這個門檻在一年內上升了6.1%。（示意圖， Unsplash / Mathieu Stern）

AI摘要

文章摘要整理：

SmartAsset指出，加州單身成年人若要過上舒適生活，稅前年收入需達12萬6797元，年薪10萬美元仍差近2萬7000元，反映當地生活成本持續攀升。

居於加州且能賺取年薪整整10萬的單身人士，可享舒適的生活嗎？還差一點，尚欠2萬多元。

加州郵報報導，根據理財顧問網站SmartAsset一項最新的報告顯示，目前在加州生活的單身成年人，稅前年收入至少需要高達12萬6797元，才能過上「舒適」的生活（live comfortably）。這意味著，即使年收入達到整整10萬美元的單身人士，也仍然尚欠近2萬7000元，才能達至財務輕省。

報告顯示，這個能讓加州單身人士財務輕省的12萬6797元年收入門檻，是較一年前跳升了6.1%，漲幅位居全美各州第四，可見加州的生活成本標準正在迅速向上。

報告數據亦指出，加州是全美單身居民生活成本第三高的州，僅次於夏威夷州（過舒適生活所需年收入約為12萬9002元）及麻州（12萬7213元）。

SmartAsset的研究採用了麻省理工學院生活工資計算器提供的基本生活成本數據，即支付房租、水電等公用設施費、食品、醫療和交通所需的最低生活開支來計算。同時，亦應用了廣為流傳的50/30/20預算法則，就是除稅後收入的50%用於必需開支如住房、食物及水電煤氣，30%可用於非必需品和可自由支配的支出，20%用於儲蓄或償還貸款和債務。

如果單身人士在加州的生活尚且不容易，那麼養家就需要企業主管級的收入。一個有兩個成年人和兩個孩子的家庭，在加州享有舒適生活所需的年收入已經飆升至30萬2682元。

精華 FAQ

  • 根據SmartAsset最新報告，在加州生活的單身成年人，稅前年收入至少要有12萬6797元，才算能過上舒適生活。這比年薪10萬美元還高出近2萬7000元。

  • 因為加州生活成本偏高，報告以房租、水電、食物、醫療和交通等基本支出計算後，單身者需要更高收入才能符合50/30/20理財法則下的舒適標準。

  • 報告顯示，加州是全美單身居民生活成本第三高的州，僅次於夏威夷和麻州；若是兩大人加兩小孩的家庭，舒適生活所需年收入已升至30萬2682元。

加州 夏威夷州 麻州

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