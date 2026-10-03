班機延遲起飛 機長「追回時間」有妙招

當機師說「make up time in the air」究竟是什麼意思？（Unsplash/naillul autar）

AI摘要 文章摘要整理： 機長廣播所說的「make up time in the air」，其實是透過調整巡航速度與申請直飛航路，在安全與油耗考量下盡量追回延誤時間。

Yahoo新聞網報導，班機延誤總是令人心煩意亂，若碰上轉機時間緊迫，更沒人想被迫在航廈內狂奔趕往登機門。不少旅客在延誤時，常會聽到機長廣播安撫稱「make up time in the air（會在飛行途中把時間補回來）」，但這究竟意味著什麼？

在社群平台Instagram上以帳號「@pilotpete.fly」活躍的民航機師卡皮奧（Peter Cappio），經常透過社群媒體 為大眾解答航空旅行的疑難雜症。他近期便針對一名網友的留言提問拍片解惑：「當機師說『make up time in the air』時，究竟是什麼意思？」

延遲起飛卻能準點抵達？這句話對多數乘客而言既神祕又充滿想像。卡皮奧指出，這項說法背後其實涵蓋了多種操作可能。

卡皮奧在影片中開門見山地表示：「當機長透過機艙廣播說：『各位旅客，我們起飛時間會稍微延誤，但我們可以在空中把時間補回來。』這句話的意思是，飛機在飛行時，通常不會一直以最快航速前進。」

他進一步解釋，航機不以極速巡航的原因有多種考量，其中包括天氣狀況與氣流顛簸。在惡劣天候下若強行以最快速度飛行，可能導致機身劇烈搖晃，甚至危及航行安全與乘客舒適度。

此外，燃油成本也是關鍵。卡皮奧說明，極速飛行會消耗更多燃油，航空公司在排定航程時通常會權衡經濟效益，以最佳巡航速度運作。

除了適度加速，卡皮奧指出，機師在部分情況下也能向航空管制員申請「直飛捷徑」（direct routing）以縮短航程、節省時間。不過，航管是否放行，仍須視當下的飛行航線、目的地、既定航路以及空域流量等諸多因素而定。

卡皮奧的解析顯示，即便班機延誤，機長也無法百分之百保證一定能追回時間；但若最終順利提早著陸，旅客便能了解這並非運氣，而是機組人員在速度控制與航路調整上協調出來的成果。