健康老化3盲點 最忌社交孤立 也忌晝夜紊亂、長期微壓力

有六成的受訪醫學與健康專家認為，最備受忽略的健康老化風險是社交孤立，這因素會削弱目標感和成就感，影響心理健康。（Unsplash/Huy Phan）

AI摘要 文章摘要整理： 最新健康老化調查指出，社交孤立、睡眠節律紊亂與長期微壓力是最被低估的老化風險；專家則普遍肯定運動、飲食、睡眠與穿戴式追蹤器。

「美國新聞與世界報導」最新的第二屆年度「健康老化調查」指出，列出專家辨識為有助延緩老化的生活習慣，並找出被忽略的健康老化的「盲點」，其中，阻礙延年益壽的不良因素，首要就是社交孤立。

紐約郵報報導，上述調查採訪63位專家，包括醫學博士、臨床科學家、註冊營養師、健身專家以及老化與長壽專家，他們認為最有效的抗衰老習慣，依序是持續運動、良好飲食和高品質的睡眠。

專家們也指出一些健康老化被「低估」的因素，就是一般人忽略會損害健康老化的三大「盲點」。首要者為社交孤立，受訪專家中有近六成選了社交孤立為最大的盲點。

研究人員已認定，孤單是一種公共衛生危害，以老年人為甚，其風險已被充分證實。參與今次調查的內科和預防醫學專科醫生David Katz表示：「社交孤立會減損人們的目標感和成就感，擾亂心理健康 ，加劇壓力，破壞睡眠等。」

過去的研究發現，社交和緊密的人際關係能緩解壓力，預期是長壽和健康的關鍵因素。但也須注意的是，某些人際關係帶來困難或「製造麻煩」，反而會加添壓力，加速老化。

第二大盲點是晝夜節律紊亂。由於失眠而經常夜間醒來，會使實際年齡增加多達一年。睡眠不足與老化有關，每晚6.4至7.8小時的睡眠時間能助年紀漸長的人保持良好狀態。

第三大盲點是長期存在「微壓力」（micro-stress），這是指屬於低度的、未有好好管理的心理壓力。長期壓力會顯著增加失智症的風險，削弱免疫系統，引發消化問題，增加心臟病及中風等的機率。

調查也要求受訪專家就他們認為值得使用的長壽健康工具排名，位居榜首的是穿戴式健康及睡眠追蹤器，例如Apple Watch和Oura指環。其他工具則不太被看好，有些選項更被視為「帶來健康焦慮多於實際的臨床益處」。

此外，有26%的受訪者贊同間歇性斷食，16%支持進行全身影像檢查（例如MRI和DEXA掃描），或非糖尿病患者配戴持續血糖監測儀。不過，專家們的意見也不盡相同。例如紐約郵報訪問的一些醫學專家，不認同非糖尿病患者配戴持續血糖監測儀，認為這樣會對正常的血糖波動引起焦慮。