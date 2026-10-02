挑選超市架上麵包 先學會看懂這些標籤

專家建議購買麵包時，應選取由全穀物製成的麵包，而避免被磨去營養的白麵包；冷藏麵包也更可取，因為這顯示沒有添加劑，並能保鮮。（Pexels / Laura James）

AI摘要 文章摘要整理： 專家建議，挑選麵包應優先看是否標示全穀物、全麥與加工方式，並偏好冷藏或冷凍保存、少添加劑的產品，同時避免增潤小麥麵包。

麵包是許多人的日常主食，但在雜貨店內如何挑選優質麵包卻大有學問。穀物專家兼麵包製作達人就為消費者帶來訣竅，包括首要選擇全穀物麵包，避免被磨去營養的白麵包，以及在雜貨店內放於冷藏櫃的麵包更為可取。

Yahoo新聞網生活時尚專頁訪問了傳統穀物專家、致力於將傳統穀物帶入美國家庭廚房的古老穀物烘焙混合料公司Ollin創始人Alyssa Fernandez，分享如何選購優質麵包。Fernandez提到，應要選擇在包裝標籤上說明使用「全穀物」（whole grains）的麵包。

她解釋，全穀物提供更多的膳食纖維和微量營養素：「雖然每種麵粉都有其用途，如漂白麵粉、篩濾麵粉、00號麵粉等，但全穀物是增加攝取膳食纖維和微量營養素的日常絕佳選擇。」一些商店出售的經典「白麵包」所使用的麵粉已經去除麩皮和胚芽，使其質地光滑、外觀均勻。雖然這已是一種慣常主食，而且更受人喜愛，但麩皮和胚芽是麵粉營養均衡的重要組成部分，但卻被磨去。

在閱讀包裝標籤時，一般人很難理解「全麥」（whole wheat）、「全穀物」（whole grain）和「多穀物」（multigrain）等術語的意思，以及應該如何選擇。Fernandez說，「全麥」是指烘焙食品包含小麥粒的所有部分，包括麩皮、胚芽和胚乳；「全穀物」與之類似，但這詞也可以指小麥以外的穀物；「多穀物」簡言之就是指該由一種以上的穀物所製成的麵包。

Fernandez建議選購麵包時，應選取那些在標籤上使用清晰易懂的語言來描述其所含穀物的麵包。用語含混不清會是個危險訊號，因此要尋找明確標示使用全麥麵粉製成的麵包。Fernandez並指出，最好選擇那些解釋其穀物如何加工的品牌。

Fernandez亦更喜歡冷藏或存於冷凍區的超市麵包，因為這些麵包沒有額外添加劑，而能保持新鮮。

Fernandez更著消費者避免購買標籤上標示「增潤小麥」（enriched wheat）字眼的麵包，這通常意味著在加工過程中，部分小麥粒被去除，然後在麵粉中添加某些營養成分。Fernandez說：「我們生活在一個時代是有許多優秀的公司可讓消費者買到更高品質的小麥。做出改變，你就再也回不去了。」