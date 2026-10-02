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加州州長辯論 聚焦住房、遊民與AI

編譯組/綜合報導
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民主黨候選人貝西拉(右）與共和黨候選人希爾頓，日前於辯論會上正面對決。（美聯社）
民主黨候選人貝西拉(右）與共和黨候選人希爾頓，日前於辯論會上正面對決。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

加州州長辯論中，貝西拉與希爾頓在住房、遊民、AI及負擔能力等議題激烈交鋒，並各自主打資歷或改革訴求爭取選民支持。

ABC新聞網報導，加州11月期中選舉逼近，民主黨候選人貝西拉（Xavier Becerra）與共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）9月30日晚間於CNN主辦的辯論會上正面對決。兩人為加州的未來勾勒出截然不同的願景，並在生活負擔能力、住房、移民、遊民危機、氣候變遷及人工智慧（AI）等議題上激烈交鋒。

在這場長達一小時的辯論中，希爾頓將自己塑造成「變革推手」，貝西拉則力陳其歷任加州檢察長及拜登政府內閣成員的豐富資歷。

希爾頓嚴詞抨擊加州現任領導階層，主張州政府已嚴重扼殺加州的發展潛力。希爾頓表示：「我們能培育、建造、製造並發明任何事物，但這種精神正被龐大臃腫、運作失靈的官僚政府所扼殺，而貝西拉正是這個政府的一員。」

貝西拉則以自身公職經驗回擊，並質疑希爾頓的從政資格：「我們必須為捍衛加州夢而戰，但你絕不可能依靠一個從未擔任過公職、從未平衡過政府預算的人來實現這一切。」

辯論現場數度火藥味十足。在開場不久，希爾頓便向對手開嗆，感謝CNN「讓貝西拉願意走出藏身處」。希爾頓直言：「自初選以來，他在公開場合幾乎不見蹤影。」

貝西拉在整場辯論中不斷強調其擔任加州檢察長，以及拜登政府前衛生部長的政績。貝西拉表示：「在我擔任國會議員期間，我協助創造了數百萬個就業機會，並捍衛了加州民眾的各項保障。」

獲得總統川普背書的希爾頓，則將焦點鎖定在減輕加州居民的生活負擔。他主張削減政府支出才能讓居民守住更多收入：「要讓民眾荷包更有錢，最快的途徑就是政府少收點錢。這就是我將做的事，而且資金來源絕非他所說的那些預算。你知道錢從哪裡來嗎？取消加州高鐵計畫。」

此外，兩位候選人也被問及人工智慧與潛在資料中心建設計畫，這項議題近期在全美乃至加州中部均引發高度關注。貝西拉指出：「如果這無法造福當地民眾、如果他們不認為這是對社區的投資，而你們所做的只是掠奪他們的能源、電力和水資源，那這就不是一筆好交易。」

希爾頓則強調安全應是科技公司的首要之務：「我要確保這些企業將安全視為第一優先，讓他們的產品更加安全，無論是由他們自行落實，或是由我們制定法規來規範。」

隨著投票日逼近，兩位候選人正向選民發動最後衝刺，爭取接替任期屆滿的現任州長紐森。這場選戰對共和黨而言亦具歷史意義；自史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）於2003年11月至2011年1月執政以來，共和黨已長達十餘年未能入主加州州長官邸。

精華 FAQ

  • 辯論主要圍繞生活負擔能力、住房、移民、遊民危機、氣候變遷與人工智慧等議題展開，雙方也就州政府效率、公共支出與資料中心發展安全性激烈交鋒。

  • 希爾頓把自己塑造成變革推手，猛烈批評加州官僚體系與現任領導階層，主張透過削減政府支出、取消高鐵等方式減輕民眾負擔，讓居民保留更多收入。

  • 貝西拉以加州檢察長與拜登政府內閣資歷回擊，強調自己有治理經驗與政績；談到AI與資料中心時，他表示若會掠奪社區能源、電力和水資源，就不是好交易。

加州 遊民 共和黨

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