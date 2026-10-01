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紐森白宮之路起跑 「加州包袱」如影隨形

編譯組/綜合報導
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紐森坦承，加州既是政治包袱，也是「最大的機遇」，他向美聯社表示：「特別是在民主黨...
紐森坦承，加州既是政治包袱，也是「最大的機遇」，他向美聯社表示：「特別是在民主黨初選中，我們拿得出真憑實據，黨內所爭取的各項訴求，我們在各個領域都已逐一實現。」（Facebook/Governor Gavin Newsom）

AI摘要

文章摘要整理：

加州州長紐森在南卡羅來納州積極造勢，提前卡位2028年民主黨總統初選，同時面對來自共和黨對其「加州背景」的批評。

美聯社新聞網報導，在南卡羅來納州，加州州長紐森的「秘密」早已人盡皆知。

當紐森日前奔波於這座將於2028年1月22日舉行民主黨第一場總統初選的關鍵州時，活動會場外已有人在販售「紐森2028」的胸章標語。

然而，這位民主黨籍州長在民主黨2028年暗潮洶湧的初選前哨戰中雖躍居早期領跑者，但他幾乎尚未著手處理自己最大的政治包袱。

面對加州失心瘋症候群？未排除年底前宣布參選

紐森的團隊也承認，「加州失心瘋症候群」（California derangement syndrome）確實存在。自從加州前州長雷根（Ronald Reagan）近半個世紀前贏得總統大選以來，加州產出了一長串問鼎白宮失利的政治人物，包括前州長威爾遜（Pete Wilson）、布朗（Jerry Brown）、富商斯泰爾（Tom Steyer），以及最近的副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

儘管歷史包袱沉重，紐森卻毫不掩飾對入主白宮的意圖。在接受專訪時，他甚至未排除在今年底前宣布決定的可能性。

紐森砲轟川普 共和黨人集中批紐「加州背景」

紐森在南卡羅來納州的緊湊行程，除了多場公開活動外還包含私人會晤，其節奏已完全比照甚至超越了一場正規的總統競選行程。這趟行程對外包裝為紐森在深南地區（Deep South）的「奪回巡迴之旅」（take it back tour），他痛批總統川普及其共和黨盟友正在倒退民權。

這趟行程自阿拉巴馬州展開，數日後在北卡羅來納州停留兩站劃下句點，紐森近期的談話重點地集中在猛烈砲轟川普，並號召民主黨人挺身抵抗。

在每一個造訪點，紐森都嚴詞列舉川普自2024年勝選以來與家族，靠著加密貨幣及各類商業交易賺取數億美元；川普下令派遣國民兵進駐洛杉磯等主要城市；聯邦移民官員奉川普之命突襲洛杉磯等都會；以及川普破壞期中選舉的各項舉措，包括限制郵寄投票等。

紐森嚴厲指控，「川普冷酷無情，他手段凶狠，甚至會企圖竊取這場選舉，他絕不是鬧著玩的，我們也絕不能輕忽。」對此，白宮未回應置評請求。

在紐森的部分造訪地點外抗議的共和黨支持者，多數將砲火集中在他與加州的深厚淵源。多徹斯特縣共和黨主席威斯特福（CJ Westfall）將紐森形容為「極左激進民主黨人，很可能也是當前這場（總統）選戰的領頭羊。」他身旁的抗議群眾高舉著「錯誤的海岸」（Wrong Coast）以及「先去掃乾淨自己的州」等標語。

紐森：加州既是包袱 也是「最大的機遇」

紐森坦承，加州既是政治包袱，也是「最大的機遇」，他向美聯社表示：「特別是在民主黨初選中，我們拿得出真憑實據，黨內爭取的各項訴求，我們在各個領域都已逐一實現。」

在紐森治理下，加州推動了一系列進步派政策，包括不論移民身分全面擴大醫療補助、擴大帶薪病假、推行學童全額免費營養午餐、速食店員工時薪調至20元、為跨州墮胎婦女提供法律保障、實施積極的氣候變遷因應策略與嚴厲的槍枝管制法，以及暫停執行死刑等。

雖然批評者抨擊加州的高稅負迫使部分企業與居民遷往他州，但加州至今仍是全美人口最多的州，也是全球第四大經濟體；在歷經疫情期間的衰退後，加州人口也恢復增長。

精華 FAQ

  • 他藉由在將成為民主黨首場初選州的南卡州奔走，提前經營全國知名度與黨內支持，並以類似正式總統競選的節奏，測試自己的白宮之路。

  • 最大包袱是他的加州州長身分，因歷來多位加州政壇人物競逐白宮失利，加上共和黨常把加州描繪成高稅、自由派過頭的負面案例。

  • 他主張加州已實現民主黨重視的多項政策，如醫療、帶薪病假、免費營養午餐、氣候行動與槍管，並以此證明自己能將進步理念落實為成果。

加州 紐森 白宮

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