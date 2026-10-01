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美最長壽老人剛滿116歲 可能從父親遺傳基因變異

記者啟鉻／綜合報導
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目前已知美國最長壽者Naomi Whitehead，不久前剛度過116歲生日。她是有紀錄以來全球第33位活到116歲的人，也是目前最後一位仍健在、出生於1910年的美國人。（取自African and Black History AfricanArchives官網）

AI摘要

文章摘要整理：

美國116歲人瑞Naomi Whitehead引發關注，報導指出超高齡者的長壽與基因關係愈來愈明顯，家族遺傳與健康生活方式也可能共同影響壽命。

目前已知美國最長壽者Naomi Whitehead，不久前剛度過116歲生日。她是有紀錄以來全球第33位活到116歲的人，也是目前最後一位仍健在、出生於1910年的美國人。科學研究發現，基因在壽命長短中所扮演的角色，可能愈來愈重要。

ScienceAlert報導，科學家目前已知，基因會影響一個人健康狀況與壽命。整體而言，現有證據顯示，當進入90、100甚至110歲以上，基因在長壽扮演的角色逐漸增加。科學家一直從百歲人瑞及超級人瑞（supercentenarians，指活過110歲者）身上，尋找與長壽有關的基因特徵。

2025年，一項針對全球最長壽者之一Maria Branyas的研究，更讓科學家看到長壽基因的角色。她2024年去世，享壽117歲。

研究發現，以她的年齡而言，擁有相當良好的心血管健康狀況，體內發炎程度也非常低。研究人員還發現，她帶有一些與長壽、免疫功能，及心臟和大腦健康相關的罕見基因變異。此外，她的免疫系統和腸道微生物群，也呈現比她年輕數十歲人相似的特徵。研究團隊認為，這些發現有助了解人類老化機制，也可能為延長健康壽命的方法提供線索。

家族長壽也可能反映部分遺傳因素。最近一項研究發現，百歲人瑞的子女，在相同年齡下罹患高血壓的風險低32%；罹患心血管疾病的風險低33%，死亡風險則低42%。

Naomi Whitehead家族也展現出一定的長壽特徵。她的父親活到90多歲，她可能從父親遺傳一些有利於長壽的基因變異。即使是同一家族，每個後代繼承的基因組合仍可能有差異，因此，家族中有人長壽，不代表後代一定能活到同樣年齡。截至110歲生日，Naomi Whitehead已有12名孫子女、28名曾孫、49名玄孫，以及3名玄玄孫。平均而言，她的孫子女約有四分之一的DNA來自她；到了玄玄孫這一代，直接從她身上繼承的DNA比例則只剩略高於3%。

除了基因，生活方式及許多個人無法控制的外在因素，也對健康和壽命有影響。Maria Branyas就是一個例子。她一生維持活躍的社交生活，經常從事體力活動，並遵循地中海飲食，且沒有飲酒和吸菸的習慣

精華 FAQ

  • 目前已知美國最長壽者是Naomi Whitehead，她不久前剛滿116歲，也是最後一位仍健在、出生於1910年的美國人，屬於超級人瑞。

  • 科學家指出，當人進入90、100甚至110歲以上時，基因對壽命與健康的影響會逐漸增加，因此百歲人瑞與超級人瑞成為研究長壽基因的重要對象。

  • Maria Branyas研究顯示，長壽可能與良好心血管、低發炎及罕見基因變異有關；Naomi Whitehead則反映家族長壽可能帶有遺傳因素，但後代仍會受基因組合差異與生活方式影響。

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