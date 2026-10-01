加州非深加工食品標章 全美首創

加州州長紐森（前排中）簽署AB 2244「非深加工食品認證法」。（州長官網）

AI摘要 文章摘要整理： 加州簽署全美首創法案，建立「非深加工食品認證」標章並要求零售展示，盼提升食品透明度、方便消費者辨識更健康的選擇。

National Hog Farmer報導，加州州長紐森 28日簽署全美首創AB 2244「非深加工食品認證標誌法案」，提升加工食品資訊透明度。這項法案，將設立「非深加工食品認證」（Non-Ultraprocessed Certified）標章，食品生產商的產品若符合明確非深加工標準，即可使用該標章。

這項標章以農業部 （USDA有機認證」（USDA Organic）標章為藍本，替消費者提供一種簡單、可信賴的方式，一眼即可識別更健康的食物選擇。該法還要求加州零售業者展示帶有這項認證的產品。

提出法案的民主黨籍加州眾議員Jesse Gabriel表示，這個新標章將替消費者提供清楚資訊，父母不需有化學博士學位，才能了解究竟孩子吃下去的東西是什麼。加州三年前禁止最危險的食品添加物，率先開啟這項改革，如今我們又邁進一大步。

紐森指出，人們應該重視的是「健康照護」，而非「疾病照護」，預防疾病遠比事後治療，設法負擔治療費用來得實際有效。這正是為什麼加州致力讓健康的選擇變得更容易。」

去年紐森簽署的AB 1264「真正食物、健康兒童法案」，首度在法律層面明定「超加工食品」，並建立相關程序，禁止特定超加工產品進入加州學校。

紐森夫人，加州第一伴侶珍妮佛當天出席AB 2244法案簽署時表示，讓孩子贏在起跑點，從提供新鮮、營養且不含有害化學物質的食物開始。「這就是為什麼加州每天提供兩餐免費營養餐食，投資『農場到學校』（Farm to School）計畫，將在地、有機食物帶進校園，指導學生了解食物來源，辨識營養密度高且健康的食品選擇。」