我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師 機尾受損照曝光

加州非深加工食品標章 全美首創

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州州長紐森（前排中）簽署AB 2244「非深加工食品認證法」。（州長官網）
加州州長紐森（前排中）簽署AB 2244「非深加工食品認證法」。（州長官網）

AI摘要

文章摘要整理：

加州簽署全美首創法案，建立「非深加工食品認證」標章並要求零售展示，盼提升食品透明度、方便消費者辨識更健康的選擇。

National Hog Farmer報導，加州州長紐森28日簽署全美首創AB 2244「非深加工食品認證標誌法案」，提升加工食品資訊透明度。這項法案，將設立「非深加工食品認證」（Non-Ultraprocessed Certified）標章，食品生產商的產品若符合明確非深加工標準，即可使用該標章。

這項標章以農業部（USDA有機認證」（USDA Organic）標章為藍本，替消費者提供一種簡單、可信賴的方式，一眼即可識別更健康的食物選擇。該法還要求加州零售業者展示帶有這項認證的產品。

提出法案的民主黨籍加州眾議員Jesse Gabriel表示，這個新標章將替消費者提供清楚資訊，父母不需有化學博士學位，才能了解究竟孩子吃下去的東西是什麼。加州三年前禁止最危險的食品添加物，率先開啟這項改革，如今我們又邁進一大步。

紐森指出，人們應該重視的是「健康照護」，而非「疾病照護」，預防疾病遠比事後治療，設法負擔治療費用來得實際有效。這正是為什麼加州致力讓健康的選擇變得更容易。」

去年紐森簽署的AB 1264「真正食物、健康兒童法案」，首度在法律層面明定「超加工食品」，並建立相關程序，禁止特定超加工產品進入加州學校。

紐森夫人，加州第一伴侶珍妮佛當天出席AB 2244法案簽署時表示，讓孩子贏在起跑點，從提供新鮮、營養且不含有害化學物質的食物開始。「這就是為什麼加州每天提供兩餐免費營養餐食，投資『農場到學校』（Farm to School）計畫，將在地、有機食物帶進校園，指導學生了解食物來源，辨識營養密度高且健康的食品選擇。」

精華 FAQ

  • AB 2244旨在建立「非深加工食品認證」標章，提升加工食品資訊透明度，讓消費者能更容易辨識符合標準的較健康食品，也方便家長快速判斷孩子吃進了什麼。

  • 該標章以USDA有機認證為藍本，食品生產商若產品符合明確的非深加工標準，就可使用此標章；同時加州零售業者也被要求展示這類認證商品。

  • 紐森強調應重視預防勝於治療，讓健康選擇更容易；Jesse Gabriel則表示新標章能提供清楚資訊，不必有化學博士學位也能看懂食品內容。

農業部 紐森

上一則

華盛頓州萬名移民 10月起失去醫療保障

下一則

洛時精選／天行者餐廳滿到年底 吧台免訂位

延伸閱讀

加州10項新法案 可能影響灣區居民生活

加州10項新法案 可能影響灣區居民生活
金山擬開放家中烹飪販售熱食「微型家庭廚房法案」

金山擬開放家中烹飪販售熱食「微型家庭廚房法案」
加州居民滿足1條件 可申請永久不當陪審員

加州居民滿足1條件 可申請永久不當陪審員
嚴管數據中心 地方控制權大增

嚴管數據中心 地方控制權大增
女子食物過敏急送醫 救護車帳單4500元 媒體介入變300元

女子食物過敏急送醫 救護車帳單4500元 媒體介入變300元
In-N-Out餐點更改2配料 粉絲有人叫好有人怨 

In-N-Out餐點更改2配料 粉絲有人叫好有人怨 

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
經濟學家發現，今年退休帳戶的快速膨脹，讓一批接近退休年齡的美國人，提前離開職場。（路透）

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

2026-09-23 20:29
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
儘管在新興的AI行業從事軟體工程師工作，且工作並不忙碌，華人Rachel仍然認為，這不是自己想要的長期生活狀態。圖為Rachel從公司往外拍的城景。（受訪者提供）

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

2026-09-23 21:06
為救癌妻，8旬翁每天14小時搬重物、奔波百哩。（GoFundMe）

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

2026-09-27 15:16

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」