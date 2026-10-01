紐森簽署新法今天生效 經銷商必須明確揭露汽車總價

州長紐森簽署「加州汽車銷售法案」，5萬元以下二手車有三天反悔期 。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐森簽署加州汽車銷售法案，要求經銷商揭露總價、提供退車退款機制，並禁止虛報與強加無益附加服務，以提升買車透明度。

州長紐森 簽署新法，加州 汽車經銷商將必須明確揭露汽車總價，10月1日就生效，讓買車的程序透明化。

灣區 NBC電視台報導，紐森在9月30日簽署參議會第766號法案，即「加州汽車銷售法案」（California CARS Act），消除汽車經銷商的欺瞞行為。該法案由代表聖塔蒙尼卡的參議員艾倫（Ben Allen）提出。

該法案規定，經銷商不僅要在廣告和宣傳中公開車輛的全額價格（不含稅費），還必須允許顧客在購買後48小時內還車並得全額退款；如果購買的是價格在5萬元或以下的二手車，則顧客可在購買後三天內還車退款。之前二手車規定是4萬元及二天反悔期。

但經銷商可以收取倉儲費，且車輛在退還前行駛哩程不得超過400哩。經銷商也被禁止虛報車輛價格、融資條款或庫存。此外，他們提供對客戶可能無益的額外服務或產品，例如延長保固或輪胎保護，也將屬於違法行為。

「多年來，購車者一直被欺瞞和誤導，購買不安全的車輛或加裝他們不知情的附加功能和配置的車輛，這不僅讓他們背負不必要的債務，也讓他們在道路上面臨生命危險，」艾倫說。「這些行為在加州即將終結。」根據新法，經銷商必須保存合規記錄，包括廣告、客戶溝通記錄和取消訂單請求，至少保存兩年。

艾倫的辦公室引用了David Lappen的遭遇。Lappen稱，一家經銷商在二手電動車的廣告價格上額外加收了5000美元的選配。這些選配包括觸媒轉換器蝕刻和免費換機油，但拉彭表示這些服務並不適用於電動車。

該辦公室還引用了Anthony Vento的案例。Vento表示，他購買了一輛二手車，但該車有尚未修復的安全召回缺陷。此前，經銷商曾書面告知他已檢查該車的召回狀態。他說：「加州汽車安全法案將為加州二手車買家提供三天的寬限期，讓他們有機會檢查車輛是否存在尚未修復的安全召回問題，並將不安全的車輛退回經銷商處以獲得退款。這可以挽救生命。」