全美十大私立高中 加州包辦兩席

在Niche公布的2027年全美最佳私立高中榜單中，以紅木城(Redwood City)為據點的史丹福線上高中（Stanford Online High School）排第十。（取自Stanford Online High School臉書）

AI摘要 文章摘要整理： Niche公布2027年全美私立高中排名，加州哈佛西湖學校與史丹福線上高中分列第7、10名；前者為實體名校，後者則因資料因素名次大幅躍升。

教育資訊網Niche公布2027年全美最佳私立高中排名，加州 兩所學校擠進前十：位洛杉磯 Studio City的哈佛西湖學校（Harvard-Westlake School）排第七；以紅木城(Redwood City)為據點的史丹福線上高中（Stanford Online High School）排第十。兩所學校的上課方式截然不同，一所是實體私校，另一所則在線上進行。

哈佛西湖學校是招收七至12年級學生的私立學校，在這份全美榜單中名列第七，也是洛杉磯縣排名最高的私立高中。根據校方公布的收費資料，2026至2027學年學費為5萬4900元，新生另須支付一次性的2500元費用；書籍、餐食及活動等費用，校方估計還需2500至3500元。對考慮送孩子入讀的家庭來說，榜單名次之外，每年的開銷也是一道現實考題。

校方表示，學校提供依家庭需求評估的助學金，目前約21%的學生獲得資助；獲助家庭的補助金平均涵蓋71%的學費。這些數字顯示，標示學費並不等於每個家庭最後支付的金額，實際負擔仍取決個別家庭的申請結果。

另一所上榜的史丹福線上高中，則讓「私立高中」有不同樣貌。Niche將這所招收七至12年級學生的學校列為線上學校；它在全美私立高中榜單排名第十，學生上課不必每天前往實體校園。學校由史丹福大學營運，校方網站也列有供學生參加的線下聚會和活動，但部分大型活動需要另外付費。

史丹福線上高中2026至2027學年的全日制學費為3萬1900美元，選修兩至三門課的兼讀學費為1萬9140美元，單門課程為6380美元。校方提醒，學費未包括書籍、課程材料及參加部分課外活動的支出。換言之，「線上」並不代表學費低廉，但家庭可以依修課數量選擇不同的就讀方式。

這所線上高中的名次變化也格外引人注意。舊金山紀事報報導，它在上一年度同一榜單排全美第187，今年躍升至第十。不過，報導引述Niche對資料差異的說明指出，先前的資料填報缺口可能影響排名。因此，名次大幅上升不能直接解讀為學校教學品質在一年內出現同等幅度的改變。

Niche表示，這份排名綜合學校資料，以及學生和家長評價等資訊；評比因素包括升學相關指標、師生比例及學校評價。其2027年全美前五私立高中均位於東岸。

哈佛西湖學校在Niche公布的2027年全美最佳私立高中榜單中排名第七，是兩所躋身前十的加州學校之一。（取自Harvard-Westlake School官網）