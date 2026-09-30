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i18 Pro用不到兩周褪色 果粉喊退款

洛杉磯訊
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蘋果公司最新款iPhone 18 Pro上市不到兩周，部分消費者在社群反映，手機...
蘋果公司最新款iPhone 18 Pro上市不到兩周，部分消費者在社群反映，手機後置三鏡頭周圍出現褪色或變色現象，尤其是酒紅色（Burgundy）較為明顯。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

iPhone 18 Pro上市未滿2周即傳鏡頭周圍褪色，酒紅與黑色機型最受影響，部分買家已申請退貨退款，蘋果目前尚未公布原因或補救措施。

蘋果公司最新款iPhone 18 Pro上市不到兩周，部分消費者在社群反映，手機後置三鏡頭周圍出現褪色或變色現象，尤其是酒紅色（Burgundy）及黑色機型較為明顯。部分買家表示，手機剛拆封時就已出現色差，也有人因此要求退貨退款。

加州郵報報導，iPhone 18 Pro 於9月18日上市，起售價1199元。消費者上傳的照片顯示，部分酒紅色機型的三個鏡頭周圍出現淡粉紅色或較淺色的光圈，與周圍機身顏色不一致。

一用戶表示，鏡頭周圍看起來比機身其他部分「稍微變淡、帶粉紅色」，但手機表面沒有油漬、汙垢或刮痕，清潔後變色情況仍未消失。另一購買酒紅色iPhone 18 Pro Max的用戶說，相關痕跡「不是擦一擦就能去掉」，而是機身本身出現變色。

有消費者表示，黑色iPhone 18 Pro Max拆封時就已經呈現兩種色調，排除使用磨損或清潔不當的可能。一買家留言，手機剛從盒中取出時就有汙痕，回家後嘗試清潔，但無法去除，因此已將手機寄回蘋果公司。

目前，購買銀色或「冰川色」（Glacier）機型的消費者，尚未大量反映類似色差問題。

科技媒體AppleInsider分析，這類問題可能與手機外殼的陽極氧化及染色工藝有關。iPhone 17 Pro及iPhone 18 Pro均採陽極氧化處理，將鋁合金浸入電解液中，在表面形成多孔的氧化鋁層，再讓顏料滲入其中，理論上可形成不易脫落的外殼顏色。

不過，如果封層處理不完整，手機外殼可能較容易受水分、皮膚油脂或其他汙染物影響，進而造成顏色變化。現階段蘋果公司尚未公開說明iPhone 18 Pro變色問題的原因，也未宣布全面召回或更換計畫。

這並非蘋果彩色機型首次傳出褪色爭議。先前iPhone 17 Pro的「宇宙橘」（Cosmic Orange）上市數周後，也有消費者表示手機顏色逐漸變成粉紅色。

部分科技爆料人聲稱，蘋果可能尚未完全解決相關製程問題，未來其他機型也可能面臨類似風險。不過，這些說法未獲蘋果公司證實。

消費者若發現手機出現異常變色，可保留購買證明、機身照片及清潔紀錄，並聯絡蘋果客服或前往Apple Store檢查，了解是否符合保固、換機或退款條件。

精華 FAQ

  • 部分消費者反映，iPhone 18 Pro後置三鏡頭周圍出現褪色或變色，顏色與機身不一致，且清潔後仍無法改善，疑似為機身本身的製程或塗層問題。

  • 目前通報較多的是酒紅色與黑色機型，尤其鏡頭周圍出現淡粉紅或較淺色光圈；相較之下，銀色與冰川色尚未大量傳出同類問題。

  • 截至目前，蘋果尚未公開說明變色原因，也沒有宣布全面召回或更換方案。若消費者遇到類似狀況，可保留購買證明與照片，聯絡客服或到Apple Store檢查保固資格。

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