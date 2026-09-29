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希爾頓主張加州公立學校「獨尊英語」

編譯陳盈霖／綜合報導
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共和黨籍加州州長候選人希爾頓推公立學校採「獨尊英語」教學。（美聯社）
共和黨籍加州州長候選人希爾頓推公立學校採「獨尊英語」教學。（美聯社）

NEWSMAX報導，共和黨加州州長參選人希爾頓（Steve Hilton）27日在福斯新聞節目「周末大秀（The Big Weekend Show）」中，稱希望加州公立學校全面採「獨尊英語」（English-Only)教學計劃。距離州長選舉僅剩五周之際，這項主張，讓加州如何教育英語學習生議題成為州長選戰另一個焦點。

出生於英國、曾任福斯新聞（Fox News）評論員的希爾頓當天指出，加州學校應將重點放在閱讀及英語教學。「不只是英語非母語學生，而是幾乎無人能將英語說好，因我們學校教育實在太糟糕了」他指出，如今的加州公立學校，能達到基本英語標準的學生不到一半，儘管加州在教育上的支出幾乎可說全美最高。「因此，我們需回歸最基本的教孩子閱讀。這可是我們的國家，我們在這裡說英語。」

根據加州最新公布的學生評量結果顯示，2024年至2025學年度參加英語（English Language Arts）測驗的學生中，48.8%達到或超過年級應有標準，高於前一年的47%，然該結果並非衡量學生是否「會說英語」。

希爾頓以自己為例說，「這等於剝奪人們機會。我自己是合法移民，我希望加州每一位合法移民都有機會追求『加州夢』。若連英語都說不好，這就不可能實現。」

被問到如何協助剛到美國，幾乎不會說英語的學生時，他表示「你可在課堂外處理這件事。」他認為，語言輔導不應占用正常上課時間，希望加州恢復過去以英語為唯一主要教學語言的方式。

加州現行法規要求各學區在上課時間內，替英語學習生提供專門的語言教學，並在學術課程中融入語言支援。即使是「結構式英語沉浸教學（Structured English Immersion）」，也就是幾乎所有課堂教學都使用英語，亦需提供此服務。

希爾頓並未具體說明，若當選州長，將如何修改這些規定，及會用何種方式，將語言輔導轉移至課堂外。

1998年加州選民通過第227號提案（Proposition 227）。引導英語學習學生進入英語課堂，且限制雙語教學。2016年選民通過第58號提案，賦予各學區更大彈性，使其能在維持英語熟練為目標的前提下，提供雙語及雙語沉浸式課程（Dual-Language Programs）。

根據加州教育廳，2024至2025學年度，加州共有100萬9066名英語學習生，占580萬名公立學校學生的17.4%。此類別是指仍在發展英語能力的學生，別並非用於判定學生的移民身分。

精華 FAQ

  • 他在福斯新聞節目中表示，加州公校應把重點放在閱讀與英語教學，認為目前學生英語能力不足，教育體系也表現不佳，因此應回歸最基本的英語學習。

  • 希爾頓認為，剛到美國、幾乎不會說英語的學生，可以在課堂外接受協助，語言輔導不應占用正常上課時間，並希望恢復英語作為主要教學語言的做法。

  • 加州現行法規要求學區在上課時間內提供專門語言教學與課程支援；過去有227號提案限制雙語教學，2016年58號提案則擴大各學區在雙語課程上的彈性。

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