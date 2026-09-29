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飲品趁燙入口 罹患食道癌高3倍

記者子為/綜合報導
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最新一項研究發現，習慣飲用「非常燙」飲品者，罹患食道鱗狀細胞癌的風險，約為飲用溫...
最新一項研究發現，習慣飲用「非常燙」飲品者，罹患食道鱗狀細胞癌的風險，約為飲用溫熱飲品者的3倍。（ChatGPT生成）

一杯剛沖好的茶或咖啡，急著趁燙入口，傷的可能不只是舌頭。最新一項追蹤近98萬人的大型研究發現，習慣飲用「非常燙」飲品，罹患食道鱗狀細胞癌的風險，約為飲用溫熱飲品者的3倍。

衛報報導，這項研究刊登於「國際癌症期刊」（International Journal of Cancer），由牛津大學人口健康系資深營養流行病學家Keren Papier主導研究，分析近98萬英國人的熱飲習慣，並追蹤參與者長達14年，是目前全球針對熱飲與食道癌關聯、樣本規模最大的研究。

研究人員詢問參與者平時喜歡以「非常燙」、「燙」、「溫熱」等哪種溫度飲用茶或咖啡。結果顯示，在排除飲用頻率等因素後，選擇「非常燙」的人罹患食道鱗狀細胞癌的風險，是選擇「溫熱」者的3倍。

喝得愈多，風險也可能隨之上升。研究員控制飲品溫度後發現，每天飲用6杯或以上熱飲者，罹患食道鱗狀細胞癌的風險，比每天少於6杯者高出71%。

不過，這項關聯只出現在食道鱗狀細胞癌，研究並未發現熱飲會明顯增加另一種食道癌——食道腺癌的風險。研究員因此認為，飲品溫度及飲用次數，可能成為預防食道鱗狀細胞癌的重要切入點。

類似結果也曾出現在亞洲、非洲、南美洲及中東的研究中。相關研究發現，飲用溫度達攝氏70度或以上的茶或馬黛茶，與食道癌風險上升有關。

世界衛生組織（WHO）轄下的國際癌症研究署（IARC）早在2016年便將非常燙的飲品列為「可能對人類致癌」，並認為其可能是食道癌成因之一。科學家推測，高溫可能反覆損傷食道內壁細胞，增加癌變風險。

英國癌症研究中心健康資訊主管Fiona Osgun表示，很難訂出熱飲適宜飲用溫度的統一標準；若民眾擔心風險，最簡單的方法，就是等飲品入口感覺舒適，不要在仍然非常燙時飲用。該機構不認為咖啡店及餐廳需要因此降低供應茶與咖啡時的溫度。

精華 FAQ

  • 研究指出，飲用非常燙的茶或咖啡，和食道鱗狀細胞癌風險上升明顯相關；選擇非常燙者的風險約為溫熱者的3倍。

  • 這項研究分析近98萬名英國人的熱飲習慣，並持續追蹤14年，被認為是目前全球規模最大的熱飲與食道癌關聯研究。

  • 專家建議不要在飲品仍然非常燙時就入口，等到喝起來感覺舒適再飲用即可；目前並不認為咖啡店或餐廳需要全面降低供應溫度。

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