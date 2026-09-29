我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

研究：強化骨骼健康 快走、慢跑最有效

記者啟鉻／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科學研究結果顯示，在強化骨骼方面，快走或慢跑的表現最為突出，其效果可能足以幫助抵...
科學研究結果顯示，在強化骨骼方面，快走或慢跑的表現最為突出，其效果可能足以幫助抵禦老年後隨著年齡增長而出現的骨骼弱化。（記者啟鉻／攝影）

據ScienceAlert報導，中國研究人員在最新發表在「英國醫學期刊」（BMJ）的研究中，分析不同運動方式與骨骼礦物質密度（bone mineral density，BMD）之間的關聯。骨骼礦物質密度是衡量骨骼強度的重要指標。結果顯示，在強化骨骼方面，快走或慢跑的表現最為突出，其效果可能足以幫助抵禦老年後隨著年齡增長而出現的骨骼弱化。

報導指出，研究特別關注運動對預防骨質疏鬆症以及降低隨著年齡增長，而出現的骨骼脆弱問題所能發揮的作用。研究團隊從124項先前進行的研究中蒐集資料，共納入1萬8429名40歲以上人士進行分析。雖然運動有助於強化骨骼已是公認的事實，但研究人員希望進一步了解，哪一種類型的運動效果最好，以及需要進行多少運動才能達到理想效果。

研究人員在發表的論文中指出：「與年齡相關的骨骼礦物質密度下降，與骨骼強度降低及骨折風險增加有密切關聯。」研究人員表示，有規律、有計畫的運動是一種容易取得且具成本效益的輔助療法，除了能針對骨骼健康發揮作用，也能帶來廣泛的全身性健康益處。

研究團隊將資料按照不同運動類型進行分類，包括阻力訓練、瑜伽及步行等，同時以「代謝當量（Metabolic Equivalent of Task，MET）分鐘／周」計算運動「劑量」。MET分鐘是一種衡量運動強度及能量消耗的方式，可用來估算每周實際運動量。

研究結果顯示，在強化骨骼方面，快走或慢跑的表現最為突出。結合有氧運動與阻力訓練也有不錯的效果，但對骨骼不同部位所產生的益處相對較少。研究人員指出，這些改善幅度並不算巨大，但其效果可能足以幫助抵禦老年後隨著年齡增長而出現的骨骼弱化。

至於運動時間與強度，研究指出，每周約600 MET分鐘是運動開始對骨骼產生明顯影響的水平，換算下來，大約相當於每周進行2至3小時的快走或慢跑。

不過，運動帶來的效果也會因不同族群而有所差異，這再次提醒人們，運動效果以及健康狀況並非人人相同。研究發現，中年族群以及BMI屬於健康範圍的人，骨骼礦物質密度改善幅度較為明顯；年齡較大，以及過重或肥胖者，運動帶來的骨密度改善則相對有限。

快走或慢跑的一大優點，就是簡單易行、容易融入日常生活。不需要特殊器材，也不必花錢辦健身房會員，更不需要特別的運動技巧或教練指導。

精華 FAQ

  • 研究團隊分析124項先前研究、共1萬8429名40歲以上人士，重點比較不同運動與骨骼礦物質密度的關聯，找出最能強化骨骼、降低老化後骨質流失風險的運動方式。

  • 結果顯示快走或慢跑表現最突出，結合有氧運動與阻力訓練也有幫助，但對不同骨骼部位的效益較有限。整體來看，這些改善幅度不大，卻可能足以延緩骨骼弱化。

  • 研究指出，每周約600 MET分鐘是開始對骨骼產生明顯影響的門檻，約等於每周進行2至3小時快走或慢跑。這類運動容易執行，不必器材或高成本。

上一則

飲品趁燙入口 罹患食道癌高3倍

下一則

37歲華女高管陳屍車內疑自殺 生前控訴曾遭合夥人威脅

延伸閱讀

癌症患者運動不只改善體力 研究：死亡風險降23%

癌症患者運動不只改善體力 研究：死亡風險降23%
攝護腺癌治療後 疲倦、肌力下降怎麼辦 生活處方有助改善

攝護腺癌治療後 疲倦、肌力下降怎麼辦 生活處方有助改善
別只盯體重 研究：肌少症失智風險高42%

別只盯體重 研究：肌少症失智風險高42%
醫藥／早餐不吃且晚餐太晚 骨折風險增

醫藥／早餐不吃且晚餐太晚 骨折風險增
膝蓋疼痛困擾1400萬美國人 這些治療法簡單又省錢

膝蓋疼痛困擾1400萬美國人 這些治療法簡單又省錢
長者防失能 研究：須多面向生活介入 不能只靠走路

長者防失能 研究：須多面向生活介入 不能只靠走路

熱門新聞

所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
加州第19選區眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）（圖）的外勤代表遭ICE逮捕。（記者李怡╱攝影）

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

2026-09-22 15:36
經濟學家發現，今年退休帳戶的快速膨脹，讓一批接近退休年齡的美國人，提前離開職場。（路透）

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

2026-09-23 20:29
好市多牛肉區種類豐富。（記者朱敏梓／攝影）

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

2026-09-22 21:02
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
留學生即使尚未取得綠卡，在美居留達一定年限後，也可能成為美國稅務居民，海外金融帳戶合計金額若超過規定門檻，須留意FBAR申報義務。（AI生成示意圖）

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

2026-09-22 22:24

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查