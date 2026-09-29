研究：強化骨骼健康 快走、慢跑最有效

科學研究結果顯示，在強化骨骼方面，快走或慢跑的表現最為突出，其效果可能足以幫助抵禦老年後隨著年齡增長而出現的骨骼弱化。（記者啟鉻／攝影）

據ScienceAlert報導，中國研究人員在最新發表在「英國醫學期刊」（BMJ）的研究中，分析不同運動方式與骨骼礦物質密度（bone mineral density，BMD）之間的關聯。骨骼礦物質密度是衡量骨骼強度的重要指標。結果顯示，在強化骨骼方面，快走或慢跑的表現最為突出，其效果可能足以幫助抵禦老年後隨著年齡增長而出現的骨骼弱化。

報導指出，研究特別關注運動對預防骨質疏鬆症以及降低隨著年齡增長，而出現的骨骼脆弱問題所能發揮的作用。研究團隊從124項先前進行的研究中蒐集資料，共納入1萬8429名40歲以上人士進行分析。雖然運動有助於強化骨骼已是公認的事實，但研究人員希望進一步了解，哪一種類型的運動效果最好，以及需要進行多少運動才能達到理想效果。

研究人員在發表的論文中指出：「與年齡相關的骨骼礦物質密度下降，與骨骼強度降低及骨折風險增加有密切關聯。」研究人員表示，有規律、有計畫的運動是一種容易取得且具成本效益的輔助療法，除了能針對骨骼健康發揮作用，也能帶來廣泛的全身性健康益處。

研究團隊將資料按照不同運動類型進行分類，包括阻力訓練、瑜伽及步行等，同時以「代謝當量（Metabolic Equivalent of Task，MET）分鐘／周」計算運動「劑量」。MET分鐘是一種衡量運動強度及能量消耗的方式，可用來估算每周實際運動量。

研究結果顯示，在強化骨骼方面，快走或慢跑的表現最為突出。結合有氧運動與阻力訓練也有不錯的效果，但對骨骼不同部位所產生的益處相對較少。研究人員指出，這些改善幅度並不算巨大，但其效果可能足以幫助抵禦老年後隨著年齡增長而出現的骨骼弱化。

至於運動時間與強度，研究指出，每周約600 MET分鐘是運動開始對骨骼產生明顯影響的水平，換算下來，大約相當於每周進行2至3小時的快走或慢跑。

不過，運動帶來的效果也會因不同族群而有所差異，這再次提醒人們，運動效果以及健康狀況並非人人相同。研究發現，中年族群以及BMI屬於健康範圍的人，骨骼礦物質密度改善幅度較為明顯；年齡較大，以及過重或肥胖者，運動帶來的骨密度改善則相對有限。

快走或慢跑的一大優點，就是簡單易行、容易融入日常生活。不需要特殊器材，也不必花錢辦健身房會員，更不需要特別的運動技巧或教練指導。