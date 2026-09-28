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挺賀錦麗或紐森選2028總統？加州選民熱情降溫

編譯廖宜怡／綜合報導
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最新民調顯示，加州選民對支持賀錦麗或紐森2028年參選總統的熱情已降溫。（美聯社...
最新民調顯示，加州選民對支持賀錦麗或紐森2028年參選總統的熱情已降溫。（美聯社）

根據一項最新民意調查，對前副總統賀錦麗或加州州長紐森是否會出現在2028年總統候選人名單上，加州選民所抱持的樂觀程度已不如過去高。

SFGate報導，新聞網站Politico和柏克萊加大西特林公共輿論研究中心日前公布一份新民調結果，這份民調詢問了加州登記選民對賀錦麗和紐森競選總統所持的態度。

民調結果顯示，與今年3月公布的民調結果相比，選民對這項前景的樂觀程度有所下降。數據顯示，紐森的選民支持率從3月的48%下降到9月的37%，賀錦麗的選民支持率則從41%降到28%。

整體而言，紐森仍然擁有大多數民主黨人的支持：61%的民主黨選民表示，如果紐森參選，他們會感到興奮；但55%的民主黨選民表示，如果賀錦麗參選，他們不會感到興奮。

對於共和黨和無黨派選民來說，他們對紐森和賀錦麗的熱情明顯比民主黨選民低得多，分別有93%和85%的人說，他們對紐森或賀錦麗是否參選一事沒有興趣。

這項民調隨機抽出共2418名登記選民進行訪問，其中1983名選民表示屆時可能投票。

SFGate指出，下屆總統候選人提名競爭將非常激烈，至少有30位民主黨人可能參選，其中不乏加州其他知名民主黨人，包括矽谷聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）。

紐森最近接受CNN記者塔柏（Jake Tapper）採訪時承諾，如果賀錦麗決定參選，他將退出競選。當塔柏追問原因時，紐森解釋，因為兩人的競選圈子相似，可能會迫使人們做出選擇。

紐森說：「我知道這意味著什麼。我了解她的支持者群體，也了解她的朋友圈，我們兩人的人脈幾乎完全重疊，所以我不希望讓人們陷入兩難的處境。」

紐森還說：「在這種情況下，如果我執意參選，我將慘敗，因為我沒有一個站得住腳的理由。如果你沒有一個深具說服力的理由，你就不應該參選。」

精華 FAQ

  • 根據Politico與柏克萊加大西特林公共輿論研究中心民調，加州選民對兩人參選的樂觀程度都下降，顯示對2028年總統前景的熱情明顯降溫。

  • 紐森的選民支持率從3月的48%降到9月的37%，少了11個百分點；賀錦麗則從41%降到28%，下降13個百分點，兩人都明顯失去部分支持。

  • 紐森認為兩人的支持者、朋友圈與競選圈子高度重疊，若同時參選會讓支持者陷入兩難；他也坦言若沒有足夠有力的理由，他不該執意參選。

賀錦麗 紐森 民調

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