速食店In-N-Out Burger 店長年薪20萬美元 高同業快3倍

快餐店業的員工流動率甚高，但In-N-Out Burger連鎖漢堡餐廳給予高薪留住員工。如果能在店內待到15年而晉升為門店經理，年薪高達20萬元。（In-N-Out 官網）

總部位於南加州 的大品牌快餐連鎖店In-N-Out Burger的店長薪金原來異常豐厚，平均年薪達到20萬元，遠遠高於加州快餐店經理平均基本年薪的接近7萬元，多出接近兩倍。

洛杉磯 KTLA電視台報導引述「富比世 」雜誌的數據指，In-N-Out Burger的門店經理年薪於2018年時，已達到16萬3000萬元，目前更增加至20萬元。

報導亦引述In-N-Out的發言人向企業家雜誌Inc.表示：「我們的創始人Harry 和Esther Snyder不僅致力服務顧客，也關愛我們的共事人員。他們的理念是把共事人員待作家人，竭力成為優秀的雇主。支付高於行業平均水平的工資，正是這一理念的重要一環。」

In-N-Out Burger店長的20萬元年薪，遠遠高於同業水平。根據職業資訊網站Indeed的行業薪酬數據顯示，一般加州快餐店經理的平均基本年薪只為6萬8774美元。

In-N-Out 表示，其經理通常從時薪工人做起，透過培訓計畫逐步晉升。經理們通常在公司工作了大約15年，這年期遠遠長於一般快餐店經理平均一到兩年的任期。

In-N-Out不僅向管理階層員工提供優厚薪資，其入門級員工薪金高於最低工資，亦為大眾所知。In-N-Out 認為，其較高的薪資、福利和內部晉升文化，是在業界中能留住員工的原因。眾所周知，快餐店業的員工流動率甚高。

報導又指出，In-N-Out不僅在員工待遇方面在業界別樹一幟，還經常標榜「對品質的承諾」，強調採用新鮮且優質的食材。例如，餐廳不冷凍食材，其牛肉餅、農產品和日常用品均透過內部供應鏈進行配送，配送範圍是配送中心距離餐廳的半徑之遙，在一天之內的車程就可完成配送。

這正是In-N-Out擴張速度慢於部分競爭對手的主要原因之一。

In-N-Out又於本月初宣布，將進一步實踐其使用優質食材的承諾，今年對食材進行多項調整，包括麵包不再使用芝麻粉、以海鹽取代碘鹽、番茄醬以真正的糖造成而取代高果糖玉米糖漿，以及因應美國食品暨 藥物管理局（FDA）的新措施而改變了草莓奶昔和招牌粉紅檸檬水的配方。FDA的措施是於2026年底前，逐步淘汰合成食用色素，包括與癌症風險增加相關聯的3號紅色素。