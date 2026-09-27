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營運商陷困境 衝擊南加高鐵

編譯組／綜合報導
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「光亮線西部」（Brightline West）仍在持續尋求資金，以完成同樣備受...
「光亮線西部」（Brightline West）仍在持續尋求資金，以完成同樣備受矚目的南加州至拉斯維加斯高鐵興建計畫。示意圖。（美聯社）

KTLA 5新聞網報導，在佛州打造雄心勃勃高鐵路網的營運商Brightline，因載客量不如預期導致債台高築，已聲請第11章破產保護。該集團旗下連結南加州與拉斯維加斯的高鐵興建計畫，進度落後原定時程，正面臨財務困境。

金融時報報導，Brightline佛州公司是在與債券持有人協商數月後提交破產保護聲請。該公司正尋求減免近60億元債務，但列車服務預計將維持正常營運。

Brightline營運路線連結邁阿密與奧蘭多。列車最高時速可達125英里，來回票價介於80元至400元之間。該公司於新聞稿中表示，做為重組計畫一環，利益關係人將額外挹注4億9000萬元的長期資本。儘管深陷財務泥淖，該鐵路業者強調其營收年增率仍達17%。

在破產聲請保護之際，其關係企業「光亮線西部」（Brightline West）仍在持續尋求資金，以完成備受矚目的南加州至拉斯維加斯高鐵興建計畫。在南加州端，該路線將始於庫卡蒙格牧場的新建車站，並在此與內陸帝國及洛杉磯縣的既有都會鐵路網接軌。

發言人Antonio Castelan示，光亮線西部是獨立於Brightline佛羅里達的獨立營運實體。其核心目標依然是完成光亮線西部的融資作業，全力推動工程進展。南加州至拉斯維加斯高鐵路線的原訂完工目標為2026年或2027年；目前已延至2029年年底。

精華 FAQ

  • 主要原因是佛州高鐵路網載客量不如預期，導致公司債台高築；在與債券持有人協商數月後，才正式提出第11章破產保護聲請。

  • 該計畫仍在尋求資金，但已受Brightline佛州財務困境波及，工程進度落後原定時程，完工目標也由2026年或2027年延至2029年年底。

  • 發言人表示，Brightline West是獨立於Brightline佛州的營運實體，核心任務仍是完成融資並推進工程，因此南加高鐵計畫不會因佛州破產案而中止。

南加 高鐵 佛州

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