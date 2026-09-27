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婚姻進入「平行人生」 恐默默摧毀性生活

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在快速變遷的大環境中，夫妻關係也如企業一般，隨時面臨挑戰。（本報檔案照／丘昭琪攝...
在快速變遷的大環境中，夫妻關係也如企業一般，隨時面臨挑戰。（本報檔案照／丘昭琪攝影響）

紐約郵報報導，隨著年齡增長與重大生活變故，婚姻中的性欲轉變相當常見。研究顯示，特定的生活方式與伴侶關係因素，均可能導致性欲減退。專家指出，性欲高低或頻率改變，並不代表伴侶間的性生活出現健康危機。

美國麻州執業婚姻與家庭治療師暨臨床性學家艾爾頓（Dr. Anna Elton）表示：「醫學上並沒有定出一套標準數字來定義何謂健康的性生活。真正的健康，取決於雙方在親密關係中是否感到緊密連結、滿足與被尊重。」

艾爾頓指出，有些伴侶每周需要數次，有些則是一個月一到二次，「最健康的基準，是達到彼此的心理與生理滿足。」她建議伴侶不必與他人比較，而是共同定義屬於雙方的健康模式。

她警告，切勿任由時間流逝而不去「有意識地重新建立連結」。許多伴侶因忙於打拚事業、撫養子女、照顧年邁父母及處理財務等瑣事，常在不知不覺中將伴侶關係降為次要順位。「結果就是與伴侶開始過著『平行人生』，」雙方的對話逐漸只剩下行程安排、雜務、帳單和小孩；刻意安排的相處時間變少，親密接觸、肢體碰觸、調情與樂趣被壓力、衝突和積怨取代。「對許多伴侶來說，這些變化正是關係缺乏有意識經營的最早警訊，而性親密感往往隨之大幅下降。」

艾爾頓也觀察到，不少前來求助的伴侶雖然為了「維持和平或避免衝突」而保持定期性生活，外表看似正常，內心卻感到情緒疏離與空虛。「親密行為與情感連結是相輔相成的，想改善性生活，就必須專注於關係本身的連結。」

若伴侶一方或雙方長期感到被拒絕、孤獨或怨恨，甚至避談親密話題，即是尋求專業協助的時機。此外，若出現性交疼痛、勃起功能障礙，或是荷爾蒙失調、創傷、憂鬱、焦慮及長期性欲不對等造成的困擾，均應儘早尋求專業醫療或諮詢協助。

「保持回應意味著對伴侶的體驗維持好奇心，」艾爾頓建議，雙方應敞開心扉溝通、尊重彼此邊界，共同找出讓兩人都滿意的親密方式，而非施加壓力或選擇逃避。同時，伴侶也應擴大對「親密感」的定義—日常的關懷、肢體接觸、調情、情感交流及刻意安排的相處時間，都能增進連結，並為性欲的自然復甦創造最佳條件。

精華 FAQ

  • 文中指出，隨年齡與生活變故，性欲增減相當常見，並不必然代表關係出問題。真正重要的是雙方是否感到連結、滿足，且在親密互動中被尊重。

  • 指伴侶因工作、育兒、照護長輩與財務壓力，把關係放到次要順位，日常只剩行程與雜務。當刻意相處、調情與肢體接觸減少，性親密感就容易下滑。

  • 若一方或雙方長期感到被拒絕、孤獨、怨恨，或不敢談親密議題，就應考慮求助；若合併性交疼痛、勃起障礙、荷爾蒙失調、創傷、憂鬱或焦慮，更應及早諮詢。

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