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天體營規定帶毛巾 基於衛生考量

編譯組／綜合報導
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造訪天體度假村或裸體餐廳，務必遵守這些基本禮儀─隨時帶毛巾。（取自America...
造訪天體度假村或裸體餐廳，務必遵守這些基本禮儀─隨時帶毛巾。（取自American Association for Nude Recreation臉書）

WFLA News新聞網報導，如今裸體主義者（或常被稱為「天體主義者」，naturists）的休閒活動並不難找，從裸騎單車、裸體餐聚到裸體郵輪，各類活動在全美各地陸續登場。美國裸體休閒協會（AANR）或天體主義者協會基金會（TSNF）等組織，也經常發布即將登場的裸體友善活動與度假村資訊。

AANR在其常見問題頁面中寫道：「裸體休閒是以最自然的方式擁抱生活與體驗大自然的樂趣。放鬆並回歸裸體，就是讓自己獲得徹底的自由。」

然而，所謂的「徹底自由」並不代表在裸體友善場所內可以毫無約束。絕大多數崇尚自然的天體活動都會對賓客實施嚴格規範，參加者必須遵守普遍公認的裸體禮儀標準。

AANR行銷與傳播總監Jeff Baldasarre先前接受Nexstar採訪時表示：「走進俱樂部時你會發現兩件事：第一，你會意識到這裡與性無關；第二，無論走到哪裡……你都必須隨身攜帶一條毛巾。無論是去度假村、搭郵輪還是參加其他活動，都是如此。」

天體主義者指出，隨身攜帶毛巾墊著坐，是所有天體俱樂部、度假村及相關活動通用的衛生守則，即使未明文規定也是如此。

除非在極少數特定情況下，智慧型手機的相機功能是必須克制使用的工具。天體度假場所是會員期望保有一定隱私與謹慎氛圍的地方，絕大多數俱樂部都不樂見、也無法容忍隨意拍照。當然也有例外。許多裸體休閒設施允許在特定區域拍照，但前提是必須取得畫面中所有人的同意。

在天體度假村中，配戴帽子、穿鞋、配戴飾品和塗抹防曬乳是極為常見的做法。但依照造訪的俱樂部或參加的活動不同，旅客隨身行李中可能還是得備妥部分實際衣物。

儘管裸體休閒活動具一定吸引力，但現代年輕人似乎正逐漸脫離傳統的天體潮流。趨勢分析顯示，全球天體組織的會員人數正持續下滑，部分原因在於年輕一代傾向尋求其他替代的度假方式。

AANR補充表示，科技進步讓潛在的天體愛好者更容易「轉移」至線上，足不出戶就能在網路上展示自己的裸體。但對於傳統天體愛好者而言，與一群同樣赤身裸體的人一同享受裸體假期的純粹樂趣，依舊無可取代。

精華 FAQ

  • 因為毛巾被視為通用的衛生守則，參加者在俱樂部、度假村或活動中坐下時通常要墊著使用，即使未明文規定也幾乎是共識。

  • 多數場所不歡迎隨意拍照，以保護隱私與謹慎氛圍；若有允許拍攝的區域，也必須先取得畫面中所有人的同意才可拍攝。

  • 報導指出全球天體組織會員人數持續下降，部分原因是年輕一代較傾向其他度假方式，但傳統天體愛好者仍重視集體裸體休閒的體驗。

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