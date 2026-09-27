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停經後採荷爾蒙療法 失智風險降23%

記者謝雨珊／綜合報導
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英國最新研究發現，停經後女性使用荷爾蒙替代療法（HRT），與較低的整體失智症及阿...
英國最新研究發現，停經後女性使用荷爾蒙替代療法（HRT），與較低的整體失智症及阿茲海默症風險相關。圖為患者接受荷爾蒙替代療法評估。(美聯社)

英國最新研究發現，停經後女性使用荷爾蒙替代療法（HRT），與較低的整體失智症阿茲海默症風險相關，46至56歲接受治療的女性，關聯性最為明顯。但研究人員強調，目前無法證明HRT能直接預防失智症。

這項發表於《Alzheimer's & Dementia》期刊的研究，分析英國生物銀行（UK Biobank）18萬3450名停經後女性資料。經過約13年追蹤後發現，曾使用HRT的女性，整體失智症風險約低10%，阿茲海默症風險則低16%。

不過，這項研究屬觀察性研究，只能確認HRT使用與失智風險之間存在關聯，無法證明兩者具有直接的因果關係。研究也未針對HRT的安全性及相關不良事件進行評估。研究也缺乏HRT種類、給藥方式、劑量及治療時間等詳細資料，加上受試者多為歐洲血統、經濟條件也相對較好，因此研究結果未必適用所有族群。

專家指出，目前不應僅為了預防失智症而接受HRT，但若女性正受熱潮紅、夜間盜汗等更年期症狀困擾，則可以與醫師討論是否適合接受治療。

至於HRT的安全性，Fiffick提醒，口服雌激素可能增加血栓風險；經皮給藥方式，例如貼片、凝膠及乳膏，目前看來並沒有相同程度的血栓風險。不同HRT療法也可能對乳房組織、發炎反應及心血管、代謝相關指標產生影響，治療方式依個人情況評估。

精華 FAQ

  • 研究指出，停經後女性使用荷爾蒙替代療法，與較低的整體失智症及阿茲海默症風險相關；追蹤約13年後，曾使用HRT者整體失智風險約低10%，阿茲海默症風險約低16%。

  • 因為這是觀察性研究，只能看出使用HRT與失智風險下降之間有關聯，無法排除其他因素影響，也不能證明HRT本身就是造成風險降低的直接原因。

  • 專家建議不應只為預防失智而接受HRT，但若有熱潮紅、夜間盜汗等症狀，可與醫師討論。口服雌激素可能增血栓風險，經皮給藥風險較低。

阿茲海默症 失智症

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