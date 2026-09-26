新婚華女遭ICE帶走 害怕遣返再遭迫害

27歲中國移民Dixuan Li因擔心宗教迫害離開中國，在美國結婚後，卻於今年5月在德州住處外遭移民執法人員帶走。（GoFundMe截圖）

27歲中國移民 李迪璇（Dixuan "Kai" Li，音譯）因擔心宗教迫害離開中國，在美國結婚後，卻於今年5月在德州住處外遭移民執法人員帶走。她已收到遣返 令，律師提出上訴。被拘留逾四個月的她告訴德州論壇報（The Texas Tribune）：「她很怕被遣返。」

李迪璇與丈夫克萊姆森（Nathaniel Clemetson）5月20日正要從德州阿靈頓（Arlington）的公寓出門去健身房，兩名移民暨海關執法局（ICE ）人員上前確認她的身分，隨後將她帶上沒有標誌的車輛。她此後一直被關押在Alvarado Prairieland拘留中心。

克萊姆森在親友建立的網站Justice for Kai表示，當天有三輛車在他們的住處附近等候，執法人員未出示逮捕令；他稱妻子當時懷孕，拘留期間疑似流產，未獲充分醫療照護。這些是家屬說法，網站未附可供核對的醫療紀錄。

李迪璇2019年持學生簽證來美，曾在德州求學，後轉往加州學習表演。她說，2022年因心理健康問題暫停學業，知道簽證已逾期，卻害怕返回中國。移民法官已對她做出遣返裁決。李迪璇與克萊姆森去年底在德州一堂鄉村排舞課相識，今年2月結婚。克萊姆森是美國公民。

家屬稱，李迪璇的母親張梅（Zhang Mei，音譯）是基督教傳道人，在中國帶領家庭教會逾30年，後來在美國獲准庇護。克萊姆森說，妻子從小因母親的身分遭針對，曾被抓著頭髮拖下樓梯。Justice for Kai網站還記載教會成員在中國被捕、家人遭威脅等經歷；這些主張及她返回中國後面臨的風險，也是家屬希望獲得庇護的原因。

德州論壇報報導，李迪璇的律師已提出上訴。李迪璇說，最想念的是與丈夫健身、到教會聚會，以及和母親一起做飯、包餃子的日子。這場官司已讓家人花費超過2萬5000元法律及相關費用，親友也建立了「#JUSTiCEFORKAi」GoFundMe募款頁面，目前已籌到5891元。