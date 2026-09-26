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購特定iPhone 可提交25-95元賠償申請

編譯林思牧／綜合報導
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沃爾瑪網站上出售的 iPhone 15 Pro。(walmart.com)
沃爾瑪網站上出售的 iPhone 15 Pro。(walmart.com)

買過某些特定型號iPhone的用戶，可以從2.5億美元和解協議中獲得最高95元的賠償，符合資格者可線上提交索賠申請。

聖荷西信使報報導，這項協議在解決蘋果誤導消費者，並誇大其人工智慧功能的法律訴訟。部分iPhone用戶可能有資格獲得每台設備25美元的現金賠償，若索賠申請的數量低，賠償金額最高可達95美元。

蘋果否認指控，但在5月同意就多起集體訴訟達成和解。蘋果曾被認為在人工智慧競賽中落後，但近年來一直在加大對該技術的投入。蘋果執行長特納斯9月在發布新產品時表示，人工智慧可以帶來全新的體驗，並有助於整合人們日常使用的應用程式、產品和服務。

曾代表消費者處理早期iPhone虛假廣告訴訟的克拉克森律師事務所創始人兼管理合夥人克拉克森（Ryan Clarkson）表示：虛假廣告和解旨在提高信息披露的底線，保護公平競爭，並增加消費者的選擇。2.5億美元的和解金是史上金額最高的虛假廣告和解金，很自豪能為蘋果用戶爭取到這一結果。

和解協議適用於在2024年6月10日至2025年3月29日期間購買 iPhone 15 Pro或iPhone 15 Pro Max的個人和企業。用戶可以透過 smartphoneaisettlement.com 在線提交索賠申請。索賠申請截止日期為12月21日。獲賠償的消費者必須居住在美國，並且是設備的原始購買者。透過二手管道購買的設備不符合資格。如果iPhone 用戶不確定是否符合資格，可致電 (888) 988-8945。

使用者也可寫信至 Landsheft等人訴Apple Inc.和解管理人，地址為：P.O. Box 301132, Los Angeles, CA 90030-1132。法院仍需批准和解協議。聽證會定於2月24日舉行。任何上訴都可能導致付款延遲。和解網站表示：「如果沒有上訴，您的和解金將盡快處理。請耐心等待。」

精華 FAQ

  • 和解協議適用於在2024年6月10日至2025年3月29日期間，購買iPhone 15 Pro或iPhone 15 Pro Max的個人與企業，且必須是美國居住、原始購買者。

  • 一般情況下，每台設備可獲25美元現金賠償；若申請人數較少，單台賠償最高可提升至95美元，但實際金額仍取決於最終核准與申請數量。

  • 符合資格者可透過smartphoneaisettlement.com線上提交索賠，也可致電(888) 988-8945或寫信詢問；申請截止日期為12月21日，法院尚待2月24日聽證批准。

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