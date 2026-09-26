好市多隱藏款三文魚 華人無限回購「比餐廳好吃」

好市多黑椒大西洋三文魚已預先裹上黑椒香料，華人嘗試後大讚「比餐廳還好吃」。（記者邵敏／攝影）

好市多 冷凍食品區有一款Kirkland Signature黑椒大西洋三文魚（Blackened Atlantic Salmon），南加華人 第一次嘗試後就大讚「比餐廳還好吃」，此後回購多次，長存冰箱。一些美食媒體推薦這款三文魚，並列為家庭快速準備晚餐的食品之一。

這款2磅裝的調味三文魚，在洛杉磯縣阿蘇薩好市多門市標價25.69元，內含六塊三文魚排，平均每塊約4.28元，折扣時會更划算。張女士表示，最初只想買回去嚐嚐看，沒想到一家人都超喜歡，每次冷凍取出直接放入烤箱，十幾分鐘香味撲鼻，即可享用。

據好市多官網，這款產品為養殖的大西洋三文魚，去骨、帶皮，標示「無使用抗生素養殖」，產地為波蘭。這款商品列為「僅限門市供應」，實際庫存與門市價格可能因地點而異。

這款三文魚已預先裹上黑椒香料，表面呈現深紅、帶焦香色澤，烹飪時無需另外準備調味料。Business Insider報導，註冊營養師Lauren Manaker推薦這款三文魚，指出一份含有29克蛋白質，並具有Omega-3脂肪酸；她認為預先調味的設計，讓消費者只需加熱即可食用，也可搭配沙拉、烤蔬菜或米飯。

產品介紹指出，這款預調味三文魚可用氣炸鍋、烤箱或平底鍋料理，重點是避免加熱過度，以免魚肉變乾。由於已經分切，家庭用餐時可按照人數取出需要分量，不必一次解凍整盒。張女士表示，每塊量不大，但一人食用正好。

這款產品的調味也引發不同看法。The Daily Meal曾評價，預先調味雖然省去烹調準備，但如果消費者不喜歡既定的香料口味，就沒有辦法像購買原味三文魚一樣自行調整。文章也提到，有人認為調味偏重、偏鹹。

社群的反應相當多元。Reddit好市多討論區有消費者稱讚這款黑椒三文魚非常好吃，香料入味且多汁；也有人表示，這款商品並非全年都有貨，部分門市可能時有時無；另有消費者分享，將黑椒三文魚搭配沙拉，是忙碌工作日晚餐的簡單吃法。

這款調味三文魚，在阿蘇薩好市多門市貨架上標價25.69元。（記者邵敏／攝影）

好市多黑椒大西洋三文魚，華人嘗試後大讚「比餐廳還好吃」。（記者邵敏／攝影）