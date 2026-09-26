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餐廳249元帳單只留20元小費 他挑戰小費文化掀論戰

記者謝雨珊／綜合報導
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一名TikTok用戶近日在洛杉磯餐廳Ember & Vine用餐後，面對249元...
一名TikTok用戶近日在洛杉磯餐廳Ember & Vine用餐後，面對249元的餐點小計，只留下20元小費，並以「為什麼小費要按比例計算？」為題貼出收據，公開挑戰普遍被視為標準的20%小費文化。（TikTok用戶@captain.t.roll）

美國餐飲小費文化再掀討論。雅虎生活報導，一TikTok用戶近日在洛杉磯餐廳用餐後，面對249元的費用只留下20元小費，並以「為什麼小費要按比例算？」為題貼出收據，公開挑戰普遍被視為標準的20%小費文化。影片引發網友熱議，截至發稿已累積超過130萬人次觀看。

根據影片公開的收據，餐點包括和牛肋眼牛排、香煎海鱸魚、松露馬鈴薯、蘆筍及一瓶Pinot Noir紅酒，餐點花費249元，含稅後為272.03元，最後再加20元小費，總計292.03元。換算下來，20元小費約占餐點花費的8%。

數位媒體公司The Daily Dot指出，影片發布者表示，其計算小費時一向以餐點稅前價為基準，不論是在平價還是高級餐廳。在他看來，餐廳菜色價格高低，不應直接決定服務生能拿多少小費。

他認為，價格較高的餐點，不代表服務生需要付出更多工作。無論是20元的菜，還是75元的餐點，服務生執行的基本工作，仍是從廚房將餐點送到餐桌。他更認為，高價餐點增加的價值，主要來自廚房人員的料理，而不是負責送餐的服務生。以這次用餐為例，他表示，如果當時服務生只負責這一桌，20元小費換算下來相當於每小時20元。

對美國餐飲業普遍的「20%小費」標準，他也提出質疑，認為消費者不應被固定比例綁住，而應自行判斷什麼樣的金額，才是適合桌邊服務的報酬。

網友對這種小費計算方式看法不一。有網友重新替這筆帳單計算，若按292.03元總額的20%計算，小費應接近58元，並指出服務生主要負責這一桌，換算下來等於每小時約可獲50元小費。只付20元，確實太少。

也有人認同該視頻博主的觀點，認為一瓶75元的酒與20元的酒，服務生實際端酒到桌的工作沒有不同，因此小費不應單純因酒水或菜色價格較高而增加。

另一名自稱廚師的網友，則將焦點轉向廚房人員，認為餐飲業的小費討論，往往忽略廚師及其他後場工作人員。他表示，廚房人員長時間站在高溫環境備餐並承受工作壓力，服務生的收入不應只從桌邊服務的角度看。

精華 FAQ

  • 他在249元餐點、含稅272.03元的帳單上，只額外留下20元小費，約占餐點稅前金額的8%，並以此質疑固定20%小費標準。

  • 他主張服務生的基本工作多半相同，都是將餐點送到桌邊，因此20元或75元的菜不該讓小費差距過大；高價主要反映廚房料理價值，不應全由桌邊服務承擔。

  • 有人認為若按20%計算，小費應接近58元，20元太少；也有人支持博主，認為價格高低不影響送餐工作量；另有廚師指出，討論小費時不應忽略後場廚房勞動。

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