常用漱口水弊多於利 患癌及高血壓風險增

專家指出，沒有充分證據顯示漱口水在預防蛀牙或消除口臭方面，比刷牙更有效；反而有研究結果發現其損害健康的風險，包括引致高血壓和與口腔有關的癌症。（Unsplash / Towfiqu barbhuiya）

漱口水是人們常用的口腔健康產品，視其能殺菌和消除口臭，有六成人每周至少使用一次。然而，有研究發現，使用漱口水反而帶來極大健康風險，包括引致高血壓 和癌症 。

每日郵報報導，漱口水主要分為兩大類，一類是治療性漱口水，含有活性成分用以殺菌和解決口臭、牙齦疾病和蛀牙等常見的口腔問題。另一類為美容性漱口水，可以暫時掩蓋口臭，留下清新氣味，但無其他功效。

專家警告說，口腔內含有數十億細菌，當中有好有壞，漱口水把好壞細菌都一併清除，便增加健康風險。英國公共衛生專家Joanna L'Heureux博士指出，口腔細菌的主要功能之一，是產生有助調節血壓的化學物質，而高血壓是美國最常見的健康問題之一。

舌根部的細菌能將食物（例如綠葉蔬菜）中的硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽。人體吸收亞硝酸鹽後，會將其轉化為一氧化氮，而一氧化氮是一種能擴張血管、降低血壓的重要化合物。

一項於2020年發表的小型測試追蹤英國36名健康成年人，他們先連續七天每天用安慰劑漱口水漱口兩次，然後改用治療性漱口水重複同樣操作。結果發現，口腔唾液微生物群發生重大變化，維持健康血壓所需的細菌數量大幅下降。

另一項針對19名健康志願者的小型研究發現，成年人連續使用漱口水七天後，血壓微升，亞硝酸鹽含量下降。又有一項涉及15名高血壓成年人的測試發現，連續三天使用漱口水後，血壓進一步升高。專家警告說，這可能會增加心臟病風險，因為已知高血壓會加劇血管損傷。

也有研究證據顯示，使用漱口水可能增加患癌風險。許多漱口水含有高達27%的酒精，以助殺死細菌，但同時漱口水也含有已知致癌物，與口腔癌、咽喉癌和聲帶喉頭癌有關。

漱口水在治療口臭方面亦受質疑。英國牙醫、英國牙科協會顧問Praveen Sharma博士表示，口臭可能是由牙齦疾病引起，使用漱口水能有效以空氣清新劑掩蓋口臭，但沒有治療病因。

口腔醫學專家認為，偶爾使用漱口水，例如每周或每月一次，不太可能損害口腔健康，但不建議每天使用。

研究人員表示，沒有充分證據表明漱口水在預防蛀牙或消除口臭方面，比刷牙更有效。醫生建議保持口腔健康的方法是每天刷牙至少兩次，使用含氟牙膏和牙刷。含氟牙膏強化琺瑯質，防止蛀牙；牙刷的機械作用能清除導致蛀牙的細菌，以及清除能讓細菌滋生的食物殘渣，降低蛀牙風險。