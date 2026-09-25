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罐裝豆類該沖洗嗎？ 取決於怎麼料理

編譯組／綜合報導
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罐裝豆子烹調前該不該沖洗？專家解密背後關鍵。（Pexels/Andrea Dav...
罐裝豆子烹調前該不該沖洗？專家解密背後關鍵。（Pexels/Andrea Davis）

Yahoo新聞網報導，常備幾罐豆類罐頭在儲藏櫃中，無論是製作慢燉紅豆飯、辣豆醬，抑或是在墨西哥捲餅之夜作為配菜甚至拌入莎莎醬，都是省時便利的料理好幫手。然而，每當準備開罐下鍋時，不少民眾常感到困惑：究竟是否需要瀝乾？更重要的是，罐裝豆子到底該不該沖洗？

事實上，這個問題並非單純的二選一，答案主要取決於料理用途。

強森威爾斯大學食品創新與技術學院專任講師Fred Tiess指出：「若是要做沙拉，答案是肯定的，確實需要沖洗。」他解釋，罐內的浸泡汁液可能會破壞成品的賣相與口感；但若打算將罐裝熟豆加入濃湯或辣豆醬中，且希望利用原汁增添料理風味，通常無須特別沖洗。

美國豆類研究所（The Bean Institute）資料顯示，沖洗罐裝豆最高可去除41%的鈉含量。該研究所官方網站指出，許多食譜直接加入豆罐汁液完全沒有問題，但若考量減少鈉攝取量，瀝乾並沖洗則是最佳做法。

罐裝豆濾出的剩餘汁液也非毫無用處，它能用來提升風味，甚至可為蔬菜湯、紐奧良什錦飯或紅豆飯增稠提味。

若欲有效降低鈉含量，掌握正確的沖洗步驟至關重要。豆類研究所表示，只要多花幾分鐘進行以下流程，就能達到最佳減鈉效果：將豆子倒入濾水籃，靜置瀝乾約2分鐘；以冷水沖洗約10秒鐘；再次靜置瀝乾約2分鐘。

Fred Tiess提斯接受《南方生活》（Southern Living）採訪時補充，市面上部分豆類罐頭為求料理便利，出廠時已事先調味。他表示：「例如浸泡在醬汁中的預調辣豆，通常可直接入菜提味，同時提供人體所需的胺基酸。」

精華 FAQ

  • 答案並非固定，要看料理目的與是否需要保留罐內汁液。若重視外觀、口感或減鈉，通常應瀝乾沖洗；若想增添濃度與風味，則可視情況直接使用。

  • 像沙拉這類講究外觀與清爽口感的料理，較適合先沖洗。因為罐內浸泡汁可能讓成品看起來混濁，也會影響豆子的口感與整體質地。

  • 研究指出，沖洗罐裝豆最高可去除41%的鈉。做法是先倒入濾水籃瀝乾約2分鐘，再以冷水沖洗約10秒，最後再瀝乾約2分鐘。

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