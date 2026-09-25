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35歲以下購屋者占比 加州4地逾7成 1城市達82%

編譯廖宜怡／綜合報導
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新報告顯示，加州35歲以下購屋者占比最高的城市是聖地牙哥。（取自Pexels）
新報告顯示，加州35歲以下購屋者占比最高的城市是聖地牙哥。（取自Pexels）

一份新報告顯示出全美哪些城市35歲以下購屋者的占比最高，加州有四座城市名列前茅。

加州郵報報導，個人理財網站WalletHub最近公布上述排行榜，雖然美西沿岸地區明顯落後於美國其他住房較可負擔的地區，但令人驚訝的是，在房價昂貴的聖地牙哥，竟有高達84%的房屋貸款持有者年齡在35歲以下。

聖地牙哥這一占比超過擁有許多年輕高薪科技工作者的聖荷西的82%，也比明顯高於洛杉磯的78%和舊金山的73%。

美西沿岸35歲以下購屋者占比高於聖地牙哥的城市有華盛頓州的西雅圖和俄勒岡州的波特蘭，這兩座城市的比率分別為87%和86%。

在全美範圍，35歲以下購屋者占比最高的城市是北卡羅萊納州的夏洛特，高達90%，其次是馬里蘭州巴爾的摩的88%，以及華盛頓特區的86%。

住房成本惡名昭彰的紐約市在這項榜單上排名末段班，35歲以下購屋者占比只有66%。在這份榜單上墊底的是密西根州的底特律，只有45%。

加州公共政策研究院8月公布的分析報告指出，加州現在約有一半的年輕人平均會等到40多歲才購屋，遠高於美國其他區的平均37歲。分析顯示，加州如今30多歲和40多歲的租屋者人數已超越屋主人數，且在過去15年來穩步上升。隨著居民購屋歲數愈來愈晚，當中有許多人必須一路支付房屋貸款直到退休。

報告指出：「過去，加州一半的居民在39歲時就能擁有自己的房子，但現在，這一年齡已延後到47歲，也壓縮了屋主在退休前能累積資產的時間。」報告還說：「購屋年齡的延後，對退休保障和財富累積產生了實際的影響，也觸及了加州住房負擔能力危機的核心。」

精華 FAQ

  • 報告列出的加州高占比城市包括聖地牙哥84%、聖荷西82%、洛杉磯78%與舊金山73%。其中聖地牙哥表現最突出，顯示年輕購屋者在高房價地區仍有一定存在。

  • 全美排名前三的是北卡羅萊納州夏洛特90%、馬里蘭州巴爾的摩88%，以及華盛頓特區86%。另外西雅圖87%、波特蘭86%也高於聖地牙哥，顯示部分西岸城市仍維持高年輕購屋比率。

  • 加州公共政策研究院指出，年輕人如今常要到40多歲才買房，且39歲能擁有自住房的年齡已延後到47歲。這會壓縮退休前累積資產的時間，也讓不少屋主得一路還房貸到退休。

加州 聖地牙哥 洛杉磯

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