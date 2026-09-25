我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普放低姿態迎接習近平 共和黨盟友也不安

川普親自導覽總統星光大道 拜登變自動簽名筆 習近平笑了

飯店AI「照騙」氾濫 不同平台可核實

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這張酒店房間看去舒適雅緻，還有無敵海景，但卻是由AI生成的假圖片。旅遊業使AI生...
這張酒店房間看去舒適雅緻，還有無敵海景，但卻是由AI生成的假圖片。旅遊業使AI生成圖片的詐騙日漸增加，旅客須以不同方法辨別這類行銷陷阱。（AI生成圖片，由Adobe Firefly生成）

人工智慧（AI）生成圖片日漸流行，旅遊業界透過耀目誘人但卻虛假的照片以吸引顧客的詐騙情況亦應運而生，有遊客透過酒店官網圖片選擇酒店（飯店）後，到了現場卻發現貨不對板。

每日郵報報導，行銷機構ABCD Agency一項研究發現，約19%的酒店圖片至少包含一個與AI生成或編輯的相關資訊。參與研究的深度偽造專家、ContentGuard.me創始人Jens Kramosch解釋：「酒店照片一直都會進行某程度的修飾，但AI將這種修飾帶到一個完全迥異的地步。」

他說：「當圖像不再只是被修飾，而是徹底改變時，它就有可能從營銷目的轉變為欺騙。旅行者需要更加仔細地查看，平台也需要開始透明地標示這些圖片是由AI編輯而成。」

報導指出，虛假的酒店圖片並非近期唯一新興且正在增加的AI旅遊騙局。還有是偽造的損壞索賠，以及詐騙分子使用AI技術，透過社群媒體上分享的圖片來推斷遊客去過什麼地方，然後利用這些資訊製造更逼真的騙局。

那麼，旅行者如何保護自己？報導引述「海峽時報」一篇文章指出，最好的方法之一是在不同的平台上核實圖片，而非僅信任一個網站。此外，也可查看酒店住客上傳到網上的照片，例如他們在Google Reviews、Tripadvisor或Reddit上發布的親身現場照片。另外，在Instagram、YouTube和TikTok上搜索，也可找到一些酒店的視頻導覽。

除了查看圖片，閱讀近期住客的真實評價也是一個方法，可以查看在Google Reviews或Tripadvisor的留言，以了解近期住客的評價。他們的評論比官方圖片（尤其是AI生成圖片）更有可能讓人知道酒店的缺陷。結合客人評論、信譽良好的網站和住客拍攝的照片，可更清楚地展現酒店房間的實際樣貌。

澳洲雪梨大學商學院AI技術和視覺特效專家Mike Seymour博士指出辨別假照片的竅門，如果畫面好得令人難以置信，那很可能就是假的。他解釋說：「真實的房間通常有一些差異，會有不自然的角落、不同的光照條件、使用痕跡，有時還會有一些小瑕疵。」他提醒，要留意有否視覺上的缺陷，例如扭曲的建築結構、重複圖模或奇怪特徵等 ，這些都是假圖片的跡象。

精華 FAQ

  • 因為AI能把飯店照片修得更耀眼甚至完全改造，讓房間看起來比實際更好，旅客容易受騙。研究顯示約19%的酒店圖片帶有AI生成或編輯痕跡。

  • 最有效的方法是跨平台核實圖片，不只看官方網站，也要查看Google Reviews、Tripadvisor、Reddit上的住客實拍，並參考近期真實評價。

  • 若畫面好得不真實就要提高警覺，並留意扭曲的建築結構、重複圖樣、怪異角落、異常光線與明顯瑕疵，這些都可能是造假的線索。

社群媒體

上一則

屋主與HOA紛爭三年勝訴 獲賠3.3萬元

下一則

G提案11月公投 洛縣委擬增至9席 籲亞太裔積極參與

延伸閱讀

AI「照騙」？ 訂Airbnb溫馨套房 加女入住後 「植物地毯消失」

AI「照騙」？ 訂Airbnb溫馨套房 加女入住後 「植物地毯消失」
被早餐羊毛黨薅怒 合肥洲際酒店開第一槍

被早餐羊毛黨薅怒 合肥洲際酒店開第一槍
AI女友任挑 專家：恐加深孤獨感 無法學習與真人互動溝通

AI女友任挑 專家：恐加深孤獨感 無法學習與真人互動溝通
1騙5 中國交友軟體用Claude量產「假情人」專宰美國人

1騙5 中國交友軟體用Claude量產「假情人」專宰美國人
縮小數位落差 南韓推AI數位學習 教長者點餐、訂票、剪片…

縮小數位落差 南韓推AI數位學習 教長者點餐、訂票、剪片…
蘋果iOS 27更新 升級照片AI修圖、Siri AI對話

蘋果iOS 27更新 升級照片AI修圖、Siri AI對話

熱門新聞

女子將使用三年的氣炸掛退貨給好市多，還鼓勵要最大化使用會員資格。（記者王若然／攝影）

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

2026-09-17 14:08
老友張艾嘉（中）回台宣傳新片，倪北嘉（右）幫忙主持活動。（圖／倪北嘉提供）

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

2026-09-18 19:28
一名華人屋主在自家後院種植樹木和其他植被。隨著季節變化，樹葉經常隨風飄落到隔壁鄰居的院子。時間一久，居住當地多年的白人鄰居認為，大量落葉已經對自己的院子造成困擾，並多次向華人屋主表達不滿。示意圖。（記者啟鉻／攝影）

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

2026-09-17 21:36
倪北嘉退休回台後和「中華之聲」的記者們聚餐。前排左起：高愛倫、秋華、楊燕；後排左起：倪北嘉、葉瓊菱。（圖／倪北嘉提供）

旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些

2026-09-18 22:21
所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
加州第19選區眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）（圖）的外勤代表遭ICE逮捕。（記者李怡╱攝影）

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

2026-09-22 15:36

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物