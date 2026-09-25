飯店AI「照騙」氾濫 不同平台可核實

這張酒店房間看去舒適雅緻，還有無敵海景，但卻是由AI生成的假圖片。旅遊業使AI生成圖片的詐騙日漸增加，旅客須以不同方法辨別這類行銷陷阱。（AI生成圖片，由Adobe Firefly生成）

人工智慧（AI）生成圖片日漸流行，旅遊業界透過耀目誘人但卻虛假的照片以吸引顧客的詐騙情況亦應運而生，有遊客透過酒店官網圖片選擇酒店（飯店）後，到了現場卻發現貨不對板。

每日郵報報導，行銷機構ABCD Agency一項研究發現，約19%的酒店圖片至少包含一個與AI生成或編輯的相關資訊。參與研究的深度偽造專家、ContentGuard.me創始人Jens Kramosch解釋：「酒店照片一直都會進行某程度的修飾，但AI將這種修飾帶到一個完全迥異的地步。」

他說：「當圖像不再只是被修飾，而是徹底改變時，它就有可能從營銷目的轉變為欺騙。旅行者需要更加仔細地查看，平台也需要開始透明地標示這些圖片是由AI編輯而成。」

報導指出，虛假的酒店圖片並非近期唯一新興且正在增加的AI旅遊騙局。還有是偽造的損壞索賠，以及詐騙分子使用AI技術，透過社群媒體 上分享的圖片來推斷遊客去過什麼地方，然後利用這些資訊製造更逼真的騙局。

那麼，旅行者如何保護自己？報導引述「海峽時報」一篇文章指出，最好的方法之一是在不同的平台上核實圖片，而非僅信任一個網站。此外，也可查看酒店住客上傳到網上的照片，例如他們在Google Reviews、Tripadvisor或Reddit上發布的親身現場照片。另外，在Instagram、YouTube和TikTok上搜索，也可找到一些酒店的視頻導覽。

除了查看圖片，閱讀近期住客的真實評價也是一個方法，可以查看在Google Reviews或Tripadvisor的留言，以了解近期住客的評價。他們的評論比官方圖片（尤其是AI生成圖片）更有可能讓人知道酒店的缺陷。結合客人評論、信譽良好的網站和住客拍攝的照片，可更清楚地展現酒店房間的實際樣貌。

澳洲雪梨大學商學院AI技術和視覺特效專家Mike Seymour博士指出辨別假照片的竅門，如果畫面好得令人難以置信，那很可能就是假的。他解釋說：「真實的房間通常有一些差異，會有不自然的角落、不同的光照條件、使用痕跡，有時還會有一些小瑕疵。」他提醒，要留意有否視覺上的缺陷，例如扭曲的建築結構、重複圖模或奇怪特徵等 ，這些都是假圖片的跡象。