美股連漲推動「退休派對」 401(k)創新高

經濟學家發現，今年退休帳戶的快速膨脹，讓一批接近退休年齡的美國人，提前離開職場。（路透）

「第一個50萬花了17年，第二個50萬卻只用了三年。」美股 近年連續大漲，不少美國人的退休 帳戶也跟著快速膨脹。如今經濟學家發現，這波財富增長正在產生另一個意想不到的效果：一批接近退休年齡的美國人，開始提前離開職場。

一網友在Reddit分享401(k)紀錄。他表示，工作約20年，一直持續提撥退休金並取得雇主配對提撥，長期將薪資的13%至14%投入401(k)。但即使持續存錢，前半段累積速度仍相對緩慢，直到近年帳戶才明顯「加速」。他感嘆，約17年才累積到第一個50萬元，之後僅約三年，就再增加近50萬元。

這種現象並非只是少數投資人的感受。財經新聞TheStreet引述CNBC報導，美國銀行經濟學家Stephen Juneau和Aditya Bhave近期甚至將目前情況形容為一場由股票推動的「退休派對」（stock-fueled retirement party）。兩人指出，55歲以上美國人的勞動參與率正在快速下降，強勁股市可能是部分原因。

數據顯示，55歲以上人口的勞動參與率，已從2024年8月的38.6%降至目前的37.2%。人口老化本來就會帶動退休潮，但經濟學家認為，近年股市帶來的「財富效應」，正在讓部分原本就接近退休的上班族更早做出決定。當股票及退休帳戶價值大幅增加，一些人發現自己的資產足以支撐退休生活，就不再等到原先預定的退休年齡。

這背後是美股罕見的連續強勢表現。根據紐約大學金融學教授Aswath Damodaran整理、CNBC引用的數據，計入股息再投資後，史坦普500指數2023年回報率約26%、2024年25%、2025年18%；截至今年9月21日，又上漲約16%。換句話說，已經累積數十萬甚至上百萬元退休資產的人，近年的投資收益可能遠高於每年新存入的退休金。

退休帳戶的整體數據也反映這波漲勢。Fidelity最新資料顯示，今年第2季平均401(k)餘額達15萬5800元，較第1季增加約10%，較一年前增加13%，創歷史新高。Fidelity指出，強勁股市反彈加上持續儲蓄，共同推高退休帳戶餘額。

不過，股市帶來的退休「加速器」也可能反向運作。經濟學家Thomas Ryan指出，如果人工智慧熱潮帶動的股市漲勢逆轉，一些較早退休的人可能重新考慮回到職場。尤其剛退休就遇到市場大跌的人，如果必須賣出投資支付生活費，資產承受的壓力也會更大。