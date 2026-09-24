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嚴管數據中心 地方控制權大增

編譯組／綜合報導
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越來越多美國人對其所住地區興建AI數據中心產生憂慮和抗拒，加州通過法案，賦予地方...
越來越多美國人對其所住地區興建AI數據中心產生憂慮和抗拒，加州通過法案，賦予地方社區對數據中心在使用電力、土地和水資源方面，實施更大的控制權。（美聯社）

CBS News報導，加州州長紐森簽署一系列法案，對數據中心施加新的限制，使得地方社區對其使用電力、土地和水資源方面有更大的控制權。

州長辦公室表示，紐森簽署七項法案，強制要求數據中心公開其對當地資源的使用情況，以便地方官員和居民能夠更好地評估此類中心的經濟成本和效益。

這些法案由民主黨議員提出，以保護當地居民免受公用設施成本上漲的影響，款包括要求科技公司承擔電網的升級費用，並強制執行加州環境品質法案規定的嚴格用水標準。

支持者認為，這些法案提供一個重要的框架，保護消費者免受數據中心帶來的電價飆升、電網不穩定及過度用水引致的局部乾旱影響。地方社區亦將對這些中心的選址和分區變更，擁有更大的監督權，任何擬建設施都必須經過土地使用許可和環境審查程序。

紐森在聲明中表示：「川普政府推行放寬管制，社區卻需要承受後果，包括更大的電力需求、電網負荷增加、用水量上升，以及汙染加劇。今天，我們再次為採取更強固的措施奠定基礎我們無需為了創新和成功而出賣加州人民的利益，或犧牲我們的福祉。」聲明說：「通過這些法律，我們確保加州人民始終掌握主動權，確保那些從數據中心獲利的人，不會以犧牲我們的利益為代價。」

反對者則認為，此類監管將危及加州做為全球科技之都的地位，並會使投資和就業機會流失往其他州。行業團體也認為，單單針對數據中心的基礎設施進行監管，卻不理會其他也是大量使用電力和水的行業，是基於反人工智慧（AI）情緒，會開創一個很壞的先例。

2025年12月，川普總統頒布行政命令，以加快聯邦資料中心的審批，並試圖限制監管，以加強AI競賽中的基礎設施建設。

CBS News聯同全球研究數據暨分析機構YouGov進行的民意調查顯示，反對在自己所在地區興建新數據中心的美國人，比贊成者多出一倍以上；反對情緒主要源自對數據中心缺乏了解，加劇不安感。

精華 FAQ

  • 紐森簽署7項法案，要求數據中心公開電力、土地與用水使用情況，並強化地方社區對選址、分區變更與環境審查的監督權，讓地方政府更能掌握其影響。

  • 支持者認為，新法可降低數據中心造成的電價飆升、電網負荷過重與過度用水風險，也能要求科技公司負擔電網升級成本，保護消費者與地方資源。

  • 反對者認為，過度監管會削弱加州作為科技中心的競爭力，導致投資與就業流向其他州；他們也指出川普政府在2025年12月曾以行政命令加速聯邦數據中心審批。

加州 民主黨 紐森

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